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Eski Obama görevlilerinden Biden'a Gazze'de ateşkes çağrısı

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Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde farklı pozisyonlarda rol alan 250'den fazla görevli, Obama ile ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir mektup kaleme alarak 'yönetimin Gazze'de acil ateşkes için derhal harekete geçmesi' çağrısında bulundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde farklı pozisyonlarda rol alan 250'den fazla görevli, Obama ile ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir mektup kaleme alarak "yönetimin Gazze'de acil ateşkes için derhal harekete geçmesi" çağrısında bulundu.

Obama döneminde görev alan ve bazıları daha sonraki Demokrat Parti seçim kampanyalarında da görevlerde bulunan 250'den fazla isim, ortak bir mektupla Beyaz Saray'a seslendi.

Amerikan medyasına bugün yansıyan mektupta, "İsrail'in Gazze'deki savaşına halen destek veriyor olmanız nedeniyle ve yaklaşan seçimlerle ilgili endişelerimizi dile getirmek amacıyla size ulaşıyoruz. İsrail'in Gazze'deki savaşını soykırım olarak gören ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunan Demokrat seçmenlerin büyüyen çoğunluğunu göz ardı ediyorsunuz." ifadelerini kullanan isimler, böyle devam etmesi halinde kasım ayındaki seçimleri Biden'ın kaybedebileceğini vurguladı.

Mektupta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden siviller, yok edilen sivil altyapı, engellenen insani yardımlar ve öldürülen gazetecilerin sayısı gibi detayları paylaşan Demokrat isimler, "ABD, şu anda tarihin yanlış tarafında tek başına duran bir firavun durumunda." ifadesine yer verdi.

ABD'nin İsrail'e silah desteğinin koşulsuz şekilde devam ediyor olmasının çok üzücü olduğunu anlatan eski görevliler, bu yardımların durdurulması ve uluslararası hukuka uygunluğun aranması gerektiğini vurguladı.

Kendilerinin uzun yıllar Obama yönetimine ve 2020'de Biden'ın seçimleri kazanmasına yardım ettikten sonra şu anda büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden eski görevliler, Gazze'de acil ateşkes için Biden yönetiminin derhal harekete geçmesi ve İsrail üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundu.

Daha önce de Biden yönetiminde görev yapan eski ve mevcut çok sayıda ismin imza attığı bazı mektuplar Beyaz Saray'a iletilmiş ve söz konusu mektuplarda ortak bir şekilde ABD'nin İsrail'e koşulsuz askeri desteğini sonlandırması ve Gazze'de acil ateşkes çağrıları yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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