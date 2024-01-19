Erzurum ve Kars'taki Kayak Merkezleri Yarıyıl Tatiline Hazır

MUHAMMET MUTAF/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken ile Kars'taki Sarıkamış kayak merkezleri, yarıyıl tatilinde öğrenciler ile ailelerini ağırlamak için hazır.

Sezonluk depolanan kar ve suni karlama sistemiyle misafirlerine aralıktan nisana kadar kayak garantisi veren Palandöken, bu yıl da 29 Kasım'da en erken kayak sezonunu açan merkez oldu.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle öne çıkıyor.

Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kayak yapılabilen merkezde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Yarıyıl tatili için rezervasyonların sürdüğü Palandöken'de, otellerdeki doluluk yüzde 90'lara ulaştı.

Erzurum'un yöresel lezzetlerini tadıp, kültürel mekanlarını gezebilecekler

Palandöken Dağı'ndaki pistlerde kurulan aydınlatma sistemleriyle gece kayağının da yapıldığı şehri ziyaret eden misafirler, tarihi ve turistik mekanları gezip yöresel lezzetlerden tadabiliyor ve termal turizmin de ayrıcalığını yaşayabiliyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı, uzun pistleriyle öne çıkan ve sezonun 23 Aralık'ta başladığı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Turizmciler, sömestir tatilinde öğrenciler ile ailelerini ağırlamak için tüm hazırlıkları tamamladı. ???????

Palandöken'de hizmet veren bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, Palandöken'de bu yıl Türkiye'deki bütün kayak merkezlerinin önünde sezona başladıklarını hatırlattı.

Havanın güzel olduğunu belirten Akça, "Şu anda sömestirin ilk haftasında yüzde 90-95 dolulukları yakaladık, ikinci haftası şu anda yüzde 80'lerde ama orada da yüzde 95-100'leri göreceğimiz kanaatindeyiz. Palandöken'de buz duvarı, paraşüt, çocuklar için kayak kampları ve okulları var. Her otelin ve işletmenin kendine özel çocuk kampları var. Eğlenceler devam ediyor." diye konuştu.

Akça, şu anda misafirlerin yüzde 100'ünün yerli turistlerden oluştuğunu belirterek, "İstanbul, İzmir, Ankara'nın yanı sıra az da olsa çevre illerden de misafirlerimiz var. Dolayısıyla sömestiri dolu dolu geçireceğiz." dedi.

"Palandöken'de pistler son derece sağlıklı, kar kalitemiz iyi"

Merkezdeki bir otelin turizm koordinatörü Ali Güney de Palandöken'in sömestir için hazır olduğunu anlattı.

Tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Güney, "Pistler son derece sağlıklı, kar kalitemiz iyi. Yaklaşık 1,5 metre kar var. Sömestir talepleri gelmeye devam ediyor, bugünden itibaren yoğunlaşmaya başladı. Sömestir için şu anda yüzde 80'lerdeyiz. Sömestir sonrası için de bir patlama yaşayacağımızı düşünüyoruz, inşallah yüzde 100 doluluk oranında olacağız. Gelen misafirleri aynı zamanda buz pateni, buz hokeyi, curling, cağ kebabı ve Oltu taşıyla Erzurum'da 15 günü dolu dolu tatil yapıp göndermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen 6. sınıf öğrencisi Defne Rana Özalp ise Erzurum'u çok güzel bulduğunu anlatarak, "Burada kayak yapıyoruz. 2 yıldır geldiğim için buraları biliyorum. Kayak için Uludağ, Kartalkaya'ya gittiğim oldu ama bence pist, yer ve hava durumu olarak en iyisi Palandöken. Sömestir için buraya gelebilirler." dedi.

Ankara'dan gelen Efe Eryoldaş da Erzurum'a ilk kez geldiğini ve otel hizmetleri ile pistleri çok beğendiğini belirtti.

"Sarıkamış'taki kayak pistleri çok iyi durumda"

Sarıkamış Kayak Merkezindeki bir otelin genel müdürü Alper Aydoğdu da dünyaca ünlü Alp Dağları'ndaki kristal kar kalitesiyle aynı olan Sarıkamış'ın misafirlerine eşsiz bir tatil sunduğunu anlattı.

Aydoğdu, merkezdeki pist ve kar kalitesinin en iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, "Sarıkamış Kayak Merkezi olarak şu anda tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Hızlı bir şekilde rezervasyonlarımız devam ediyor. Kayak pistlerimiz, mekanik tesislerimiz, hepsi şu anda çok iyi durumda. Sarıçam ormanları arasında kristal karlar üzerinde bütün misafirlerimizi kayak yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayak eğitmeni Murat Cümşit ise merkezdeki 9 pistin tamamının açık olduğunu, tüm hazırlıkları yaptıklarını ve yarıyıl tatilinde misafirleri beklediklerini belirtti.