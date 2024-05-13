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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı ve Sis Etkisi

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Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu. Pistler beyaza büründü, vatandaşlar fotoğraf çekti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'e kar yağdı, sis etkili oldu.

Kent merkezinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, Palandöken Kayak Merkezi'nde yerini kara bıraktı.

Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, yağan karla pistler beyaza büründü.

Sisin de etkili olduğu bölgeye gelen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Vatandaşlardan Hasan Duymuş, AA muhabirine, fotoğraf çekmek için Palandöken'e çıktıklarını söyledi.

Duymuş, kayak merkezinde havanın soğuduğunu belirterek, "İstanbul'dan gezmeye geldik ama karla karşılaştık. Mayısta karla buluştuk, bizim için güzel oldu. Yukarılarda sis ve kar yağışı var, değişik bir durum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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