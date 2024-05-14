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Erzurum'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ömer D. idaresindeki 25 LD 877 plakalı tır, Kuzey Çevre Yolu Kahramanlar Mahallesi yol ayrımında Faik Ü'nün kullandığı 25 AZ 961 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Mezlin Ü, Edanur Ü. ve Erhan Ü. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mezlin ve Edanur Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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