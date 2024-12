Erzurum'da Çatılardaki Kar ve Buz Tehlikesine Çözüm İsteniyor

Erzurum'da vatandaşlar, kışın çatılarda oluşan kar ve buz tehlikesine karşı çözüm bulunmasını talep ediyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, çatılarda oluşan kar ve buz birikintileri tehlike oluşturuyor.

Ani sıcaklık değişimiyle çatılardan düşen kar ve buz kütleleri, ölüm ve yaralanmalara neden olurken, araçlarda da ağır hasara yol açıyor.

Kentteki vatandaşlar ile esnaf, her yıl kış mevsiminde büyük tehlike oluşturan ve en son üniversiteli bir gencin hayattan kopmasına neden olan çatılardaki karlara karşı çözüm bulunmasını istiyor.

"Teknoloji çağındayız, çatı sistemi çözülemeyecek sistem değil"

Çaykara Caddesi'nde esnaflık yapan Sinan Yaylalı, AA muhabirine, buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeler nedeniyle iş yapamadıklarını anlattı.

Dükkanın önünü çatıdaki düşme tehlikelerinden dolayı kapattığını ifade eden Yaylalı, "Çatılara sistem getirilmesi lazım. Geçen bir öğrenci arkadaşımız rahmetli oldu, çok üzüldük. Her sene Erzurum'da buna benzer olaylar yaşanıyor. Ağır şartlarda yaşıyoruz. Burası kış memleketi. Teknoloji çağındayız, çatı sistemi çözülemeyecek sistem değil. Mutlaka mühendisler farklı çözümler getirebilir." dedi.

"Çatılarda ısıtma olmalı"

Çatıdan kar ve buz düşme tehlikesi nedeniyle kafesinin önünü kapatan esnaf Ömer Atik ise bina yöneticilerinin bu konuda çok duyarlı olmasını istedi.

Atik, "Esnafımızın da vatandaşımızın da çok dikkat etmesi lazım. Bina yöneticileri bu işlere bakmıyor. Her şeyi belediyeden, itfaiyeden bekliyorlar. Biz elimizden geldiği kadar kendi imkanlarımızla gerekeni yapıyoruz. Kimse geçmesin diye nöbetçi de koyuyoruz. Çatılarda ısıtma olmalı. Olmayınca bu sıkıntı sürekli oluyor. Erzurum'da bu konu büyük sorun. Yetkililerin bunun önlemini alması lazım." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ravza Karaduman da buz düşmesi nedeniyle tehlike geçirdiğinden bahsederek, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Nisa Çevik ise her yıl aynı sorunla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Hepimizin bir dakikada her şeyi değişebilir. Bir dakikada düşebilir. Korkuyoruz. Başıma gelmedi ama her an gelebilir." ifadesini kullandı.