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Erciyes Dağı'na kar yağdı

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Kar yağışı olan Erciyes Dağı'ndan detaylar Erciyes Dağı'na kar yağdı KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışı olan Erciyes Dağı'ndan detaylar

Erciyes Dağı'na kar yağdı

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla beraber dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalığı bazı noktalarda 8 santimetreye ulaştı.

Dağın eteklerinde yer alan Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 7 dereceye kadar düştü.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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