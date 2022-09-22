Erciyes Dağı'na kar yağdı Güncel Haberler Kar yağışı olan Erciyes Dağı'ndan detaylar Erciyes Dağı'na kar yağdı KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı olan Erciyes Dağı'ndan detaylar Erciyes Dağı'na kar yağdı KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erciyes'te kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalığı bazı noktalarda 8 santimetreye ulaştı. Dağın eteklerinde yer alan Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 7 dereceye kadar düştü. Güncel Kaynak: AA / Hakan Can Şahin Toros Dağları Türkiye Erciyes Güncel Haberler

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