Elazığ'da Kaçak Balık Avı Operasyonu: 1 Ton Balık Ele Geçirildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 1 ton balık ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili denetim yaptı. Kaçak balık nakli yaptığı tespit edilen D.K. ve A.Ç'nin bulunduğu araç durduruldu. Araçta, kaçak avlandığı belirlenen 1 ton sazan bulundu. Ele geçirilen balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. D.K. ve A.Ç'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.