Üye Girişi
Haberler

Edirne'yi İstanbul'a bağlayacak hızlı tren projesi haziran ayında tamamlanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ndeki şehir içi çalışmalarının haziran ayında tamamlanacağını bildirdi. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projedeki şehir içi çalışmalarının haziran ayında tamamlanacağını bildirdi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Projenin birinci etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki çalışmalar kapsamında kent merkezinde de inşa faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

" Halkalı'dan başlayıp Kapıkule'de biten projenin şehrimizi ilgilendiren kısmının haziran ayı itibarıyla bitirileceğini düşünüyoruz. Tabii bunun test ve deneme çalışmaları var." dedi.

Ulaşım hızlanacak

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini, bu etabı 2025 sonuna kadar, projenin tamamının ise 2028 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer İstanbul Halkalı Edirne Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title