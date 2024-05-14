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Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Uluslararası Alegro Cup Ritmik Cimnastik Turnuvası'na katılacak

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Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenecek Uluslararası Alegro Cup Ritmik Cimnastik Turnuvası'na katılacak. Kulüp, 10 kişilik kafile ile Bulgaristan'ın Şumnu kentinde düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenecek Uluslararası Alegro Cup Ritmik Cimnastik Turnuvası'na katılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın Şumnu kentinde düzenlenecek turnuvaya katılacak 10 kişilik kafile yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenörlerden Banu Seri, Bulgaristan'daki turnuvaya davet edilmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Edirne'yi cimnastik sporunda eski parlak günlerine kavuşturmanın adımlarını attıklarını ifade eden Seri, şunları kaydetti:

"Bu tip uluslararası organizasyonların sporcularımızın gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu turnuvayı bu anlamda önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

Ayrıca Pera Cimnastik olarak sporcularımızı sürekli destekleyen ve her zaman bizimle birlikte uyum içinde olan velilerimize de buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Bu sporda ailenin desteği, kulüple uyumu çok önemli ve biz Pera Cimnastik olarak velilerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımız ile birlikte bu güçlü aile ortamına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu birlikteliğin de bizi her geçen gün kulüp olarak çok daha yukarılara taşıyacağına ve daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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