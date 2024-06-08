Aziz Yıldırım çekildi mi? Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adaylığından çekilecek mi?

Fenerbahçe'deki seçimli olağan genel kurulunda divan başkanlığı seçimine tepki göstererek kongreyi terk eden Aziz Yıldırım yaşananlarla ilgili konuştu. Aziz Yıldırım çekildi mi?

AZİZ YILDIRIM ÇEKİLDİ Mİ?

Kongrede Ali Koç ile arasında geçen diyaloğu anlatan Yıldırım, "Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmıştı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Bu olup bittilere göz yumanlar yarın bir gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya çalışırlarsa ben buna şaşırmayacağım" dedi.

Adaylıktan çekileceği iddiaları da açıklık getiren Yıldırım, " Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım. Onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım. Çekilmeyeceğim! Çekilmek falan yok! Divan'a gidip 50 milyon dolar teminat mektubu vereceğim. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye vereceğim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır.

"ALİ KOÇ, 'GEREKİRSE KAVGA EDELİM' DEDİ"

Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmıştı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Ne diyeceğim? Güldüm geçtim. Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın. Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Kavga etmeyi tercih edenleri, Fenerbahçe'nin vicdanına havale ediyorum.

'Gerekirse kavga edelim' dedi. Bu olup bittilere göze yumanlar yarın bir gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya çalışırlarsa ben buna şaşırmayacağım" dedi.

MOURINHO'YU TARTIŞMAYA AÇMAMAK LAZIM"

Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor.

"BİZİM DERDİMİZ SEÇİMİ KAZANMAK DEĞİL"

Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız. Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım. Bizi derdimiz seçimi kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Oylama yapıyor 'oy birliği' diyor. Nasıl oy birliği? Ben reddettim bunu.

"BÖYLE SEÇİM Mİ OLUR?"

Şekip Bey'in oyu fazlaydı. Karşı taraf çift el kaldırıyor. Düzgün bir ekiple sayım yapmak gerekirdi. Tribünlerde üst katlarda insanlar oy kullanıyor, bunlar sayılmadı. Kale arkasında el kaldırıyorlar, sayılmıyor. Böyle seçim mi olur? Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. İki taraf için de aynısını söylüyorum. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz. Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur?

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM"

Çekilmeyeceğim, yarın statta olacağım. Çekilmek falan yok, bugün ayrılmasam çok büyük olaylar olacaktı orada. Birbirimizle kavga edersek, gücümüzü kaybederiz. Babamın bir lafı vardır 'Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür' diye. Biz kimlerle mücadele etmiş adamız. Sürprizim vardı, konuşsaydım. Divana 50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim, 'Şampiyon yapamazsam bunu Fenerbahçe'ye hibe ediyorum' diyecektim. Ben 20 sene başkanlık yaptım bu kulübe, 'Şampiyon yapacağım' diyorum. Avrupa'da gidebildiğimiz yere gitmek, ikinci sene Avrupa'da kupa kaldırmak, üçüncü sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidebilmek istiyoruz. Transfer için bize söylenen bir isim yok, hocayla konuşmadan isim vermek doğru olmaz."