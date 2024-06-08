Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ı yerin dibine soktu: Mourinho'nun yüzüne nasıl bakacaksın?

Fenerbahçe'de'ki seçimlerde Ali Koç'un seçilmesi durumunda yönetimde yer alacak olan Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi ve Jose Mourinho transferi hakkındaki iddialarına sert sözlerle yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"YIKAMAYACAĞIMZI DUVAR YOK"

"Çok güzel bir takımın taraftarlarıyız. Bence birlik olduğumuzda yıkamayacağımız duvar yok. Genç yaşta çok zor şeyler yaşadım, anne ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hayata tutunurken hep iyi şeyler düşündüm, Allah da bana hep daha fazlasını verdi. Kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Bu dönemde beni en mutlu eden şeylerden biri Fenerbahçemiz'in başarısı oldu, iyi ki Fenerbahçeliyiz.

"ŞİMDİ SIRA GELDİ ŞAMPİYONLUĞA"

Gördüğüm tablo, başkanımız Ali Koç'u takdir etmemi gerektiriyor. Onun geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon euro borç, maaşlar ödenmiyor... Geldiğim Fenerbahçe'de ise kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen bir sezon, adaletin olmadığı bir sezon, hep beraber burada buluşup bütün Türkiye'ye bu mesajı verdiğimiz bir sezon oldu. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa...

"AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Sevgili Mario Branco, hocamız, ben ve başkanımız güçlü Fenerbahçe, Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe için kolları sıvamış durumdayız. Geleceğe bakmamız lazım, birlik olmamız lazım, çamur atmamamız lazım. Yarın öbür gün bu stadı Türkiye'nin en güzel atmosferine çevirelim, sizden rica ediyorum.

"BİZ KAHROLALIM, AZİZ YILDIRIM BAŞKAN OLSUN"

Göreve davet edildikten sonra hakkımda atılmadık çamur kalmadı. İnsanlar demediğini bırakmadı, önemli değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Yıllarca dostluğumuz vardı, programıma konuk oldu, onu zor durumdayken hapiste ziyaret ettim, evine defalarca gittim. Amacım Fenerbahçeli, diğer başkan adayımıza destek olmaktı. Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Bunun üzerine sayın Aziz Yıldırım bana çok ağır şeyler söyledi. Ben onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. Adalet gerekli cevabı verecek. İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun!

"MOURINHO'NUN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?"

Jose Mourinho, Aziz Yıldırım'ın yaptığı suçlamaları duymadı mı sanıyorsunuz? Yarın Mourinho'nun yüzüne nasıl bakacaksınız? 'Açıktan komisyon aldı.' diyorsunuz… Mourinho dün bizzat beni aradı ve 'Bu söylenenler doğru mu?' diye sordu. Ben de 'evet' dedim. Son derece üzüldü, kırıldı ve şaşkın. 'Bana neden iftira atıyorlar?' dedi. Mourinho'ya bile çamur atmayı becerdiniz bravo size. dedi.

"BİRBİRİMİZE DEĞİL, RAKİPLERE KORKU SALALIM"

Birbirimize değil, rakiplerimize korku salalım. Biz en büyüğüz. Fenerbahçe sen çok yaşa. Başkanımız söz vermiyor ama ben veriyorum, burada dünyanın en büyük eğlencesini düzenleyeceğiz."