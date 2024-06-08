Lube Ayar'ın Aziz Yıldırım'a şike imasında bulunması büyük tartışma yarattı

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu toplantısında söz alan isimlerden biri de gazeteci Lube Ayar oldu. Gergin geçen kongrede Ayar'ın, Aziz Yıldırım'a yönelik şike imasında bulunması büyük yankı uyandırdı.

"İYİ Kİ BİZ DE AKLANIN DA GELİN DEMEDİK"

Lube Ayar, kongrede yaptığı konuşmada "Hiçbir Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'a yüzlerce sayfalık falanca iddianamede adınız var, falanca tapelerde adınız geçiyor demedi. İyi ki biz de aklanın da gelin demedik" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu sözlere tepki gösteren isimlerden biri de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emenike oldu. Sosyal medya hesabından Lube Ayar'ın konuşmasını alıntılayan Emenike, "Bu ne ya. Sen Fenerbahçe değilsin. Bunu duymak iğrenç. Onlar kulübün kalıcı efsaneleri, sen asla olmayacaksın. Kulüp için feda edilen yılları, kanı, teri ve gözyaşlarını kimse silemez. Ne olursa olsun, arma için en iyisini diliyorum" dedi.