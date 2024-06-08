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Lube Ayar'ın Aziz Yıldırım'a şike imasında bulunması büyük tartışma yarattı

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Fenerbahçe kongresinde yaptığı konuşmada "Hiçbir Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'a yüzlerce sayfalık falanca iddianamede adınız var, falanca tapelerde adınız geçiyor demedi. İyi ki biz de aklanın da gelin demedik" diyerek Aziz Yıldırım'a şike imasında bulunan Lube Ayar'ın sözleri büyük yankı uyandırdı. Yıldırım taraftarları Lube Ayar'ı sosyal medyada yerden yere vuruyor.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu toplantısında söz alan isimlerden biri de gazeteci Lube Ayar oldu. Gergin geçen kongrede Ayar'ın, Aziz Yıldırım'a yönelik şike imasında bulunması büyük yankı uyandırdı.

"İYİ Kİ BİZ DE AKLANIN DA GELİN DEMEDİK"

Lube Ayar, kongrede yaptığı konuşmada "Hiçbir Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'a yüzlerce sayfalık falanca iddianamede adınız var, falanca tapelerde adınız geçiyor demedi. İyi ki biz de aklanın da gelin demedik" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu sözlere tepki gösteren isimlerden biri de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emenike oldu. Sosyal medya hesabından Lube Ayar'ın konuşmasını alıntılayan Emenike, "Bu ne ya. Sen Fenerbahçe değilsin. Bunu duymak iğrenç. Onlar kulübün kalıcı efsaneleri, sen asla olmayacaksın. Kulüp için feda edilen yılları, kanı, teri ve gözyaşlarını kimse silemez. Ne olursa olsun, arma için en iyisini diliyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Sosyal Medya Fenerbahçe Lube Ayar Futbol Gündem Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Nuri Aga:

Yani kabul ediyorsunuz şikeyi...

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Sinan Bulduk:

Fenerbahçe Tiyatrosu..

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Karaşal:

Bir fenerlinin düşmanı yine bir fenerlidir…

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Doğuş:

Adamların şikeden kupası var

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Sert Adam:

Yansimamistir hahaha…

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purpleler Purpleler:

Bu fenevi kimse sevmiyor,hata fenevliler bile.

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Delololiko:

Şikeyi kabul ettiler yani.

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alper zerey:

UEFA sitesinde yazıyor zaten

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Barış Derin:

Bir Fenerbahçe'li olarak üzülüyorum Aziz Yıldırım'da Ali Koç'ta büyük hizmetleri olmuş değerli başkanlardır. Birlikte olma güçlü olma zamanı kaybedenin kazanana destek vereceği bir süreç tarihin en güçlü Fenerini oluşturur.

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