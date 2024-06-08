Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar hayatı ve biyografisi!

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LUBE AYAR KİMDİR?

Doğum: 1978 (46 yıl yaşında)

Ayar, 1978 yılında Artvin'in Berta (Ortaköy) köyünden Şile'ye göç etmiş Gürcü kökenli bir ailenin çocuğu olarak Üsküdar'da doğdu. Lûbe Ayar 1998'de Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde öğrenim görürken futbol tutkusu nedeniyle Fanatik gazetesinde stajyer olarak gazeteciliğe başladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazansa da, bir süre öğrenim görüp eğitimine devam etmedi. Daha sonra Yeni Yüzyıl, Akşam, Star TV, Milliyet, Yurt ve Habertürk'te muhabir ve editör olarak çalıştı.

2006'da Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Canpolat'ın görevden alınmasıyla sonuçlanan haberi sayesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen "Siyasal Haber" dalında Başarı Ödülü'nü kazandı ve "Yılın Gazetecisi" seçildi. Aynı haberle Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne de lâyık görüldü.