YKS TYT Tarih / Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi 2024? #129300
Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Peki, YKS TYT Tarih / Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi?
Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. Yks TYT Tarih / Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi?
YKS TYT TARİH / TÜRK BEYLİĞİ SORUSUNUN CEVABI NEYDİ?
Soruda bahsi geçen savaş Kösedağ Muharebesi olup söz konusu savaşta Harzemşahlar, Büyük Selçukluların yardım talebini reddetmiştir.
Cevap : Harzemşahlar