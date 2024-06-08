YKS TYT Tarih / Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi 2024? #129300

Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. Yks TYT Tarih / Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi?

YKS TYT TARİH / TÜRK BEYLİĞİ SORUSUNUN CEVABI NEYDİ?

Soruda bahsi geçen savaş Kösedağ Muharebesi olup söz konusu savaşta Harzemşahlar, Büyük Selçukluların yardım talebini reddetmiştir.

Cevap : Harzemşahlar