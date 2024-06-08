YKS TYT Matematik / mandal sorusunun cevabı ne?

Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. Matematik / mandal sorusunun cevabı ne?

YKS TYT MATEMATİK / MANDAL SORUSUNUN CEVABI NE?

Yks'nin ilk oturumu TYT'te sorulan mandal sorusunun cevabı cevabı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Mandal sorusununve cevabına dair bilgi gelince sayfamızda paylaşılacaktır..