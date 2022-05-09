KEŞAN, EDİRNE (AA) - Ak Parti Edirne Belediye Meclis Üyeleri kente devam eden altyapı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmadan beldelerin alt yapı işinin yapılmasına tepki gösterdi.

Ak Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beğendik beldesi bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle Edirne Belediyesinden destek istedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan konuyu meclis gündemine taşıyıp beldeye yardım edilmesi talebinde bulundu.

Ak Parti Belediye Meclis grubu ise Edirne'de devam eden altyapı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmadan beldelerin altyapı işinin yapılmasına tepki gösterdi.

Edirne Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında gündem dışı konuşulan Beğendik beldesi yol ve kaldırım düzenlemesi çalışmaları hakkında Gürkan ile AK Parti meclis grubu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Konuyla ilgili ifadelerine yer verilen AK Parti Edirne Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ayhan Dinç, Edirne devam eden altyapı ve asfaltlama çalışmaları bitirilmeden beldelerin alt yapı işinin gündeme alınmasına tepki göstererek önceliğin Edirne olması gerektiğini belirtti.

Öncelikle Edirne'nin altyapı çalışmalarının bitmesi gerektiğini aktaran Dinç, "Önceliğimiz Edirne altyapısı ve kaldırımları olmalıdır. Bizlerde istiyoruz, ilçe belediyelerine yardım edelim ama. Bir konuda bilgide sunmak istiyorum. Haberiniz yok sanırım, gelen dilekçede TREDAŞ ve altyapı çalışmalarıyla ilgili şeklinde ibraz edilmiş. Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda TREDAŞ en son 2008 yılında çalışmalarını bitirmiş yollar yapılmış şuan yapılan çalışma içme suyu ve şebeke hattıyla alakalı ve orada yapılan çalışmalarda parke taşlar bozulan yerlerin yanında duruyor. Yani sadece parke taş döşenmesi ile ilgili bir işlem yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dinç, Beğendik beldesine yardım yapılmasını içeren maddenin AK Parti ve MHP üyelerinin hayır oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla meclisten geçtiğini sözlerine ekledi.

" Keşan'ı, çiçeğe duran dallar gibi güzelleştiriyoruz"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu gece gündüz demeden Keşan'a hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kakava şenlikleri kapsamında 3 gün 3 gece süren bir program hazırladıklarını, etkinliklerin çok güzel geçtiğini ifade etti.

Keşan tarihinde böyle bir programın ilk defa yapıldığını ifade eden Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu çapta bir organizasyon, bu büyüklükte bir Hıdırellez şöleni Keşan'ın mazisinde yoktur. Hep söylüyorum. Yine haykırıyorum. Keşan marka olacak, Trakya'nın örneği ve önderi olacak. Sana dur, durak yok Keşan. Sana her şeyin en güzeli, en büyüğü, en iyisi, en yücesi yakışır Keşan. Bütün hizmetlerle gurur duy Keşan. Bu en büyük şölende doya doya eğlen Keşan, yolun açık olsun Keşan. Keşan Belediyesi olarak, Keşan'ı, çiçeğe duran dallar gibi güzelleştiriyoruz. İstihdamla, üretimle, gece ve gündüz demeden bahar gibi ilçemizi bereketlendiriyoruz."