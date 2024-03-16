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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı

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Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 23 gram kokain, 15 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 23 gram kokain, 15 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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