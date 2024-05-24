Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Karaçalı Temizliği İçin Çalışma Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde, meralarda otlatma kapasitesini azaltan ve hayvanlara zarar veren karaçalı bitkisinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İlk olarak Keşan Altıntaş köyü merası karaçalı bitkisinden arındırıldı.

Edirne'de, meralarda otlatma kapasitesini azaltan ve hayvanlara zarar veren karaçalı bitkisinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yapılan çalışma kapsamında Keşan Altıntaş köyü merası karaçalı bitkisinden arındırıldı.

Temizlik çalışmasını takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meralardan en iyi şekilde faydalanılmasını amaçladıklarını belirtti.

Hayvancılığı geliştirmek için birçok çalışma yapıldığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Otlatma kapasitesini artırmak, hayvancılığımızı geliştirmek amacıyla müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Meralarımızın bir kısmında yoğun karaçalı sorunu olması mevcut ot verimini azaltmakta, hayvan otlak yerlerinin kullanımını zorlaştırmakta ve hayvanlara zarar vermektedir.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi ve müdürlüğümüz iş birliği ile karaçalı parçalama makinesi kullanılarak mücadele çalışmaları yapılmaktadır. İlk olarak Altıntaş köyünde mera alanlarında hayvanlara zarar veren, otlatmayı engelleyen karaçalıların temizleme çalışmalarına başlanmış olup, ilimiz genelinde programa göre çalışmalarımız yıl boyu sürecektir."

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Keşan Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor

 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

 BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu

BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title