Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası ilçe merkezinde FETÖ şüphelisi N.T'yi yakaladı.
Arandığı öğrenilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel