Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası ilçe merkezinde FETÖ şüphelisi N.T'yi yakaladı.

Arandığı öğrenilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.