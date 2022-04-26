Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası ilçe merkezinde FETÖ şüphelisi N.T'yi yakaladı.

Arandığı öğrenilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Fetullahçı Terör Örgütü, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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