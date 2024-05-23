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Dolu Yağışı Gül Bahçelerini Vurdu

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde öğleden sonra başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle gül ve kiraz bahçelerinde büyük zarar oluştu. Yeni başlayan gül hasadı sıkıntıya girdi.

Dolu yağışı gül bahçelerini vurdu, tomurcuklar yerlere saçıldı

BURDUR - Burdur'un Ağlasun ilçesinde öğleden sonra başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle gül ve kiraz bahçelerinde büyük zarar oluştu. Yeni başlayan gül hasadı sıkıntıya girdi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur yağışı ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışının ardından gül bahçeleri ve kiraz ağaçları büyük zarar gördü.

Ağlasunlu çiftçilerin en büyük geçim kaynaklarından olan gül ve kiraz bahçelerinde yeni başlayan hasat yağış sonrası ürünlerin yere serilmesiyle birlikte büyük sıkıntıya girdi. Ağlasunlu üreticiler zararlarının nasıl giderileceğini kara kara düşünmeye başladı.

Yağış sonrası yaşanan olumsuz durum havadan dron kamerayla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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