Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Kars ve Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Kars ve Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından tören, Hastaneler Caddesi'nde devam etti.

Vali Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükşehir Belediyesi mehter takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, çeşitli okullardan öğrenciler şiirler okudu.

Vali Çiftçi, törende, "vatan bir bütündür" şiarını vurgulayarak, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Erzurum'da kutlamanın heyecanını yaşadıklarını, Türkiye Yüzyılı'na başlarken en önemli görevin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirtti.

Program geçit töreniyle son buldu.

Ardahan

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Kongre Caddesi'ndeki törende, Vali Çiçek, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Faruk Demir, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet rejiminin demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olduğunu belirtti.

Tören, şiir okunması, müzik dinletisi, halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi. İlçelerde de törenler düzenlendi.

Iğdır

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Turan, 5. Hudut Alayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, tören alanını dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Turan, törende, bugün Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlama gururunu yaşadıklarını belirtti.

Etkinliklerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülünde karma kamu personellerinden oluşan 100 kişilik zeybek grubu ile Suveren Jandarma Komandoları gösteri yaptı.

Program, öğrencilerin şiir okuması, spor gösterileri ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

Ağrı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Ağrı Adliyesi önünde devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Koç, törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, Türk milletinin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonunda bağımsızlığını kazandığını belirtti.

Şiirlerin okunması ve mehteran gösterisi ile devam eden program, askeri, öğrenci ve araç geçit töreninin ardından sona erdi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı çeşitli marşlar seslendirdi.

Aydoğdu, törende, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Törene, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkan Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Polat ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda, 100. yılda 100 kişilik halk oyunları ekibi "Zeybek" gösterisi sundu. Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Taburu da özel gösteri sundu.

Vali Polat, törende yaptığı konuşmada, "Eşsiz bir bağımsızlık mücadelesinin kazanımı olan Cumhuriyetimizin, milletimizin birliği, şanlı tarihimizden aldığımız güç, hedeflerimize olan inanç ve kararlılık ile 100'üncü yılımızı bitirerek, yeni yüzyılımıza, 'Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile diğer ilgililerin de katıldığı program, geçit töreni ile sona erdi.

Tunceli

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, devletin en büyük gününü kutladıklarını belirterek, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü ve azmimizi gösterdiğimiz yedi dümene bu sefer birliğimizi, dirliğimizi ve sevincimizi göstermek için toplandık. Cumhuriyet'i kuranlara şükranlarımızı ifade etmek için toplandık. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için toplandık. Hepimizin bu büyük bayramı ve Cumhuriyet'i kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından farklı okullardan öğrencilerin"Cumhuriyet" temalı şiirler okuduğu programda, müzik dinletisi, halk oyunları ve ront gösterisi sunuldu.

Jandarma komando timleri ve helikopterlerin de gösteri yaptığı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, askerler, polisler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.???????