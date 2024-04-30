İsrail polisi Türk vatandaşını mı öldürdü? İsrail Türk vatandaşını neden öldürdü, ne oldu?

Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. 72 saat önce İsrail'e gelen bir Türk vatandaşının görevli polis memuruna bıçakla saldırıp yaraladığı ve güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı. Peki, İsrail polisi Türk vatandaşını mı öldürdü? İsrail Türk vatandaşını neden öldürdü, ne oldu? Detaylar haberimizde...

İSRAİL TÜRK VATANDAŞINI NEDEN ÖLDÜRDÜ?

İsrail güvenlik birimlerine dayandırılan habere göre 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Skalenen, ülkeye 72 saat önce turist olarak geldi. Yerel saatle 12.30 sularında gerçekleşen saldırıda 30 yaşlarında bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL TÜRK VATANDAŞINI MI ÖLDÜRDÜ?

Polise yönelik saldırının ardından Skalanen güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından bölge kordon altına alınırken, alan giriş çıkışlara kapatıldı.