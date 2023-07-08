Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonucunda hasar gören Diyarbakır'daki cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı. Minarenin yıkımı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesindeki Halid Bin Velid Camisinin minaresi de zarar gördü. Minarenin kontrollü yıkımı için ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Minare, alınan güvenlik önlemlerinin ardından, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title