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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını bekliyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasına hükmettiği ihtiyati tedbir kararının memnuniyetle karşılandığını belirtti. İsrail'in bu kararı yerine getirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği ihtiyati tedbir kararının memnuniyetle karşılandığını belirtilerek, "Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz." açıklaması yapıldı.

Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir." denilen açıklamada, "Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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