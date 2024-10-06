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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'daki insani durumu değerlendirdi ve Türkiye'nin insani yardımlar konusunda destek verme isteğini iletti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan, İsrail'in saldırıları kapsamında Lübnan'daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi aldı. Fidan, Türkiye'nin Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi yaptı. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail'in saldırıları kapsamında Lübnan'daki son gelişmeler ve insani duruma ilişkin bilgi aldı. Fidan'ın, Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu aktardığı öğrenildi. İsrail'in yayılmacı anlayışla devam ettirdiği savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını belirten Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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