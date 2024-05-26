Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldiği belirtildi.