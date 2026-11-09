DEVA'lı Kısacık, fon soruşturmasında Adalet bütçesinin 1,5 katının çalındığını söyledi

Haber: Esra TOKAT

(TBMM) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fonlardan çıkarılan paraların tahsilinde yaşanan sorunların finansal piyasalar açısından risk oluşturduğunu belirten Kısacık, "Bir çete Adalet Bakanlığı bir yıllık bütçesinin 1,5 katını çalmış durumda" dedi. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Can da "Her hafta fon koordinasyon kurulunun bir üyesi tutuklanıyor ya da gözaltına alınıyor. Peki ben size sormak istiyorum, bir Adalet Bakanı olarak bu kurulun kredibilitesi var mı sizce?" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Can, Bakan Gürlek'in bütçe sunumunda adalete erişimin kolaylaştırılması ve yargıya güvenin güçlendirilmesini hedef olarak açıklamasını hatırlatarak, "Yani siz de Adalet Bakanı olarak Türk milletinin adalete erişemediğini ve yargıya güvenmediğini bir anlamda teyit etmiş oldunuz. Ama haksız mı bu aziz Türk milleti Sayın Bakan yargıya güvenmemekte, adalete erişememekten şikayet etmekte?" diye konuştu.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkeş Can, şöyle konuştu:

"İşte bir sürü milletvekili arkadaşım da söyledi, en yakın örneği bu yaşanan nitelikli fon dolandırıcılığı. Düşünün devletin güvencesinde ve denetiminde olan sermaye piyasalarına güvenip yatırım yapanlar ne oldu? Devlet eliyle dolandırıldı. Bunun eşi ve benzeri dünyada yoktur Sayın Bakan. Sermaye piyasalarında yaşanan bu dolandırıcılık karşısında ne yapıldı diye bakıyoruz. İnanın yapılanlar, yapılan açıklamalar olandan da vahim geliyor bana. Sayın Bakan, ilk andan itibaren yetkililer fon dolandırıcılığını sınırlı ve kısıtlı olarak tanımladı. Buna Sayın Cumhurbaşkanı da dahildi."

"FETÖ GİTTİ, FESÖ GELDİ"

Gürlek'in fon krizinin üst düzey finans bürokrasisine ve denetim mekanizmalarına uzanan organize bir suç örgütü olduğunu açıklamasını hatırlatan Türkeş Can, şunları söyledi:

"Yani FETÖ gitti, FESÖ geldi, Fon Endeks Suç Örgütü geldi dediniz. Ama bu örgütün başı kim? Üyeleri kim? Amacı ne? Nasıl oldu da bu kadar dallandı budaklandı? Bunlarla ilgili bence belge çok ama maalesef hiçbir bilgimiz yok. Yapılan açıklamalarda dikkat çeken bir başka ilginç cümle de 'ucu nereye giderse kime giderse gitsin bu kişiler kanundan kaçamayacak.' Allah aşkına hangi hukuk devletinde böyle bir açıklama duydunuz Sayın Bakan? Burada Sayın Kırkpınar da övünerek söyledi, altını çizdi. Başka genel başkanlar bunu söylemiyor. Bunu söylemek yani abesle iştigal. ve yine sormak istiyorum, nereye giderse gitsin ama bir türlü bir yere gidemiyor. Niye gidemiyor? Elinizi ne tutuyor? Bunu da merak ediyorum. Ben de sermaye piyasalarında yaklaşık 10 küsür yıl çalışmış biri olarak çok iyi biliyorum ki en kolay sermaye piyasasındaki suçlular tespit edilebilinir. Çünkü hepsi kayıt altındadır. Bunları tespit etmek de çok kolaydır. Bu kadar zaman niye kaybediliyor onu da anlamıyorum."

FON KOORDİNASYON KURULUNUN KREDİBİLİTESİNİ SORGULADI

Türkeş Can, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulu'na ilişkin, "Cevdet Yılmaz başkanlığında bir fon koordinasyon kurulu kuruldu. E sonuç ne? Her hafta fon koordinasyon kurulunun bir üyesi tutuklanıyor ya da gözaltına alınıyor. Peki ben size sormak istiyorum, bir Adalet Bakanı olarak bu kurulun kredibilitesi var mı sizce? Bunu da sizden duymak istiyorum" dedi.

Türkeş Can, fonlardaki manipülasyona ilişkin iddiaların daha önce gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Peki yine merak ediyorum, Kasım 2025'te Sayın Hazine Bakanı fonlarda manipülasyon olduğunu bildiğini dile getirdi. Neden Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulunu o tarihte göreve çağırmadı? ve ben kabaca bir hesap yaptım Sayın Bakan, 4 Kasım 2025 itibari ile yaklaşık 11 kez Bakanlar Kurulu toplandı. Bu Bakanlar Kurulunda acaba hiç fon konusu açılmadı mı? Fon konusu konuşulmadı mı? Cumhurbaşkanı bunu hiç duymadı mı? Ben gerçekten merak ediyorum."

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'ın açıklamalarını da gündeme getiren Türkeş Can, Başak'ın Kasım Garipoğlu'na ait GKFX şirketi ile Tera Yatırım arasında 2021 yılında yaşandığını öne sürdüğü para trafiğine ilişkin iddialarını hatırlattı. Türkeş Can, "Acaba bu iddia doğru mu bunu merak ediyorum. Adı böyle kara para trafiği iddianamesinde geçen Tera'ya daha temkinli yaklaşılması gerekmez miydi? Bu iddianame geçtikten sonra bu kurum nasıl bir fon kurdu? Nasıl SPK onayı ile sonradan halka açıldı vesaire bunlar da işin açıkçası çok merak ettiğim sorular" diye konuştu.

İMRALI'DAKİ KONUTA TAŞINMA VE ZİYARET KOŞULLARINI SORDU

Türkeş Can, konuşmasının devamında İmralı'daki gelişmeleri gündeme getirerek, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar'ın Abdullah Öcalan'ın 2 Kasım 2026 tarihinde İmralı Adası'nda kendisi için hazırlanan yeni bir konuta taşındığı iddiasını sordu ve "Yani bu bebek katili fiili olarak affedildi" dedi. Türkeş Can, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüsü teröristbaşı İmralı'da kendisi için inşa edilen ya da tahsis edilen özel bir konuta nakledildiğine veya ziyaret kısıtlamalarının esnetildiğine dair somut olay ve olguları konu alan doğrudan bir yargı veya idari karar var mıdır? Bunu buradan sizden duymak istiyorum."

Kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen düzenlemenin 7'nci maddesindeki kurul yapısına ilişkin hükmü hatırlatan Türkeş Can, "Bu hükümden hareketle basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından hükmedilmiş bu bir nolu caninin silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda görevlendirilmesine ilişkin doğrudan bir yargı veya idari makam kararı bulunmakta mıdır? Bunu da sizden duymak istiyoruz" dedi.

Türkeş Can, Bakan Gürlek'in tarafsızlık vurgusuna eleştirilerde bulunarak Adana'da AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklama yapmasını ve MHP İl Başkanını ziyaret etmesini hatırlattı.

DEVA PARTİLİ KISACIK: 202 KATI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, Adalet Bakanlığı bütçesindeki bazı ödeneklerin yıl sonu gerçekleşme tutarlarına dikkati çekti. Kısacık, 2025 yılında mahkemeler biriminin görev giderleri için 13 milyon 807 bin TL ödenek öngörüldüğünü, yıl sonunda gerçekleşen harcamanın ise 2 milyar 790 milyon 912 bin TL'ye ulaştığını belirterek, "Gerçekleşen harcamanın başlangıç ödeneğinin 202 katı olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Neden böyle bir artış gerçekleştirmiştir?" diye sordu.

FON PARALARININ TAHSİLİ

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerinde Kısacık, fon dışına çıkarılan paraların geri tahsilinde sorunlar yaşandığını söyledi. Fon kanunu görüşmeleri sırasında SPK yetkililerine para piyasasında 1 milyon TL'lik ödemenin karşılanamayacağını söylediğini, ancak yetkililerin bu paranın bulunacağı konusunda kendilerinden emin olduklarını aktaran Kısacık, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada bunların tam tahsil edilemediğini görüyoruz. Çünkü 1 milyon TL sözü verilmesine rağmen ancak 200 bin TL ödeme yapıldığı ve diğer ödemenin 13 Kasım'da yapılacağı söyleniyor ama onun da daha miktar hakkında bir bilgisi yok. Şimdi bu paraların bir an önce tahsil edilmesi finansal piyasalar açısından önemli."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamasında fonlarda parası bulunan yaklaşık 3 bin firma olduğunu söylediğini aktaran Kısacık, bu firmaların büyük ölçüde para piyasası fonlarında değerlendirdikleri kaynaklara erişemediğini ifade etti. Kısacık, "Bu tür firmalar ne yapar? Günlük ödemelerini yapar. Geri kalan miktarı günlük fonda değerlendirir ve riski iki olduğu için bir şeylere geldiler, iyi geldiler ama bu firmaların şu anda kasası gitti ve biz bunu karşılıksız çek oranlarında piyasanın gidişatında net olarak görüyoruz" diye konuştu.

CMK ÜCRETLERİ VE AVUKATLARIN TALEPLERİ

2026 yılı CMK ücret tarifesine yapılan yaklaşık yüzde 25,49'luk artışın enflasyonun altında kaldığını belirten Kısacık, avukatların adalet sisteminin önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Avukatların silah taşıma ruhsatı ücretlerinin kaldırılması talebini de gündeme getiren Kısacık, "Avukatlarımızın bir talebi bu silah taşıma ruhsatlarının ücretsiz olması. Bunu hak ediyorlar çünkü birçok görevde canları tehlikede, risk altındalar. Toplumun psikolojisi bazen bu tür kriz dönemlerinde daha gergin oluyor. Bu anlamda avukatlarımız için bu silah taşıma ücretlerinin ücretsiz olmasını burada talep ediyoruz" dedi.

DEPREM DAVALARININ TAKİBİ

Deprem davalarının yargının kanayan yaralarından biri olduğunu belirten Kısacık, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin üzerinden altı yıl, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden ise yaklaşık dört yıl geçtiğini söyledi. İzmir depreminin yıl dönümünde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte depremde yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldiklerini anlatan Kısacık, ailelerin yaşadığı acının hala ilk günkü gibi olduğunu ifade etti. Depremde yıkılan ve can kayıplarına neden olan binaların müteahhitleri hakkındaki davaların gecikmesinden yakınan Kısacık, ailelerin kendilerine aktardığı tepkileri şöyle dile getirdi:

"Sevdiklerimizi, evlatlarımızı, annemizi, babamızı toprağın altında 3 yıl sonra davaya geldi. Ondan sonra ve artık farkı da yok bu davanın. O da çok acı. Yani canına neden olanlar hesabı görsün diye oradayız ama kamu bunu takip etmiyor diyor."

Kısacık, Adalet Bakanı'ndan deprem davalarına özel önem verilmesini ve bu davaların yakından takip edilmesini istedi.

GÜRLEK: FON SORUŞTURMASINDA GÖNÜLLÜ İADE HESABINA 32,5 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Gürlek, fon soruşturması kapsamında tutuklanan kamu görevlilerine ilişkin de bilgi verdi. Gürlek, "İki tane BDDK başkan yardımcısı tutuklu. Türkiye Sigorta Genel Müdürü tutuklu. Borsa İstanbul Genel Müdürü tutuklu. SPK eski başkan vekili adli kontrol. SPK eski üyesi tutuklu. Takasbank Genel Müdürü şu an adliyede ve Borsa İstanbul Genel Müdürü ve diğer kamu görevlileri de tutuklu" dedi.

Toplam 464 kişi hakkında işlem yapıldığını, fahiş kazanç elde eden gerçek ve tüzel kişilerin tamamı hakkında istisnasız işlem gerçekleştirildiğini ifade eden Gürlek, işlem yapılan kişilerin daha sonra TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabına ödeme yaptığını belirtti. Gürlek, "Şu an itibariyle de gönüllü iade hesabına 32,5 milyar TL ödeme yapıldı. Sistem bu şekilde işliyor" dedi.

Kaynak: ANKA