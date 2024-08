Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i eleştirdi ve Adalet Divanı'na müdahillik dilekçesinin verileceğini açıkladı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştirdi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan davaya değinen Erdoğan, 7 Ağustos'ta davaya müdahillik dilekçesinin verileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından saat 15.50'de Beştepe'de toplandı yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçti. Ordadoğu'da yaşananlara ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Bölgemiz gerçekten sancılı günler yaşamaktadır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, iki buçuk yılını doldurdu. Savaşın kısa vadede sona erme ihtimali henüz ufukta görünmüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar onuncu ayını geride bıraktı. Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. Netanyahu yönetiminin kural tanımaz, hukuk tanımaz, saldırgan tavrı bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Amerika başta olmak üzere, batılı aktörler ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda. Ateşkes görüşmelerinden umutları yeşertecek bir sonuç çıkmadı. Hamas'ın yapıcı tavrına rağmen Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürme niyetinde olduğunu defaatle gösterdi. Üzerinde etki sahibi güçlerin tavşana kaç, tasıya tut politikası sürdükçe İsrai, Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir. Türkiye olarak bölgemizdeki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Son on ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha evvel Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararımızı açıklamıştık. Bununla ilgili somut adımımızı Çarşamba günü atıyoruz. Meclis hukuk heyetimiz 7 Ağustos tarihinde Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanına teslim edecektir. Türkiye adına resmi başvurumuzu inşallah böylece yapmış olacağız."

"Tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik"

İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"İhracatta tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık. 2024 Temmuz ayı ihracatımız geçen yılın ayını ayına göre yüzde 13,8 artış kaydederek 22 milyar 512 milyon dolar oldu. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik. Yıllıklandırılmış ihracatımız toplam 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artışla yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İnşallah daha fazla gayret göstererek yıl sonu hedefimiz olan 267 milyar dolar ihracat rakamını da mutlaka yakalayacağız. Turizm ve ticaret rakamları gibi bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranları da hamdolsun ümitlerimizi arttırmıştır. Haziran itibariyle enflasyonda başlayan düşüş süreci Temmuz'da biraz daha belirginleşti. Yıllık enflasyon en yüksek seviyesine göre 13,7 puan geriledi. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle uyumlu oranlara mutlaka indireceğiz. Amacımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Küresel ekonomide son dört yıldır devam eden fırtınalı seyir gelişmiş ülkeler dahil hepimizi zorluyor. Bu sabah dünya sermaye piyasalarında yaşananlar hükümetimizin nasıl belirsizliklerle dolu bir atmosferde yürüdüğünü göstermiştir. Ama hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye emin ve ehil ellerde yoluna devam etmektedir. İnşallah bu yolun sonunda da ekonomi de menzili maksuduna varacaktır.

SGK borçları üzerinden muhalefeti eleştirdi

Muhalefetin buram buram popülizm kokan ülkeye faydadan çok zarar getirecek afaki söylemlerine prim vermeyeceğiz. Onlar konuşmayı meydanlarda atıp tutmayı çok sever. Ama iş verilen sözleri tutmaya gelince ara ki bulasın. SGK'ya olan birikmiş borçlarını dahi ödemeyen dahası absürt bahanelerle bu borçtan kaçmanın yollarını arayan bir zihniyetten ne memlekete, ne de şehirlerimize hiçbir hayır gelmez. Vatandaşlarımdan, muhalefetin karamsar, kötümser, moral bozmayı amaçlayan açıklamalarına itibar etmemelerini 22 yıllık tarihi başarılarla dolu hükümetimize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum."

Aile Destek Programı 2024 sonuna kadar uzatıldı

Biliyorsunuz 2022 yılında çok önemli bir program başlattık. Türkiye Aile Destek Programıyla ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize nakdi destek ulaştırdık. Hanelerimizi elektrik tüketim desteğinden faydalandırma yanında bu hanelerde bulunan evlatlarımız için de ilave destekler sağladık. Programımız kapsamında bugüne kadar 4,2 milyon tekil ailemizin elinden tuttuk. Dar gelirli ailelerimize toplamda 88,2 milyar liranın üzerinde destekte bulunduk. Programın son ödemesini geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Kabine toplantımızda bu konuyu tüm yönleriyle tekrar gözden geçirdik. İki yıldır uyguladığımız destek programımızı sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz."

"MİT mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum"

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takasına yönelik açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomaside önemli zaferlere imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye diplomasisinin farklı alanlarında başarı grafiğini sürekli yükseltiyor. Son yıllarda ülkemiz, küresel ve bölgesel diplomasinin kalbinin attığı yer haline dönüştü. Rusya-Ukrayna savaşında İstanbul sürecinden 33 milyon ton tahılın Türk boğazlarından dünya piyasasına ulaştırıldığı Karadeniz tahıl girişimine kadar pek çok önemli diplomasi zaferine bizler imza attık. Bunu en son örneği İstihbarat alanında geçen hafta yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatımız'ın ara buluculuğunda son derece hassas bir çalışma neticesinde İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük esir takası ülkemizin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Amerika, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin değişimi hiçbir pürüzle karşılaşılmadan hamdolsun tüm dünyaya örnek olacak şekilde yapıldı. İnsani boyutunun ötesinde Türkiye'nin kilit rolünü de tescilleyen bu önemli takas operasyonunda kritik rol üstlenen Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve MİT mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 97 yıldır devletimizi nice saldırıdan, nice ihanetten, nice provokasyondan gerektiğinde canları pahasına koruyan MİT başkanlığımızın isimsiz kahramanlarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum."