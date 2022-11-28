Çinli Futbol Taraftarı Odun Kömürüyle Çizim Yaparak Cristiano Ronaldo'ya Hayranlığını Gösterdi
Güncel Haberler
Katar Dünya Kupası devam ederken Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Çinli bir futbol taraftarı, Portekizli süperstara hayranlığını göstermek için Cristiano Ronaldo'nun odun kömürüyle resmini yaptı.
Katar Dünya Kupası devam ederken Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Çinli bir futbol taraftarı, Portekizli süperstara hayranlığını göstermek için Cristiano Ronaldo'nun odun kömürüyle resmini yaptı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022
Kaynak: Xinhua / Güncel