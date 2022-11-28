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Çinli Futbol Taraftarı Odun Kömürüyle Çizim Yaparak Cristiano Ronaldo'ya Hayranlığını Gösterdi

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Katar Dünya Kupası devam ederken Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Çinli bir futbol taraftarı, Portekizli süperstara hayranlığını göstermek için Cristiano Ronaldo'nun odun kömürüyle resmini yaptı.

Katar Dünya Kupası devam ederken Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Çinli bir futbol taraftarı, Portekizli süperstara hayranlığını göstermek için Cristiano Ronaldo'nun odun kömürüyle resmini yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Cristiano Ronaldo Futbol Katar Güncel Haberler

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