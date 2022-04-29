Çin, NATO'yu Asya-Pasifik'teki çatışmaları körüklemekle suçladı - Haberler

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Çin, NATO'yu Asya-Pasifik'teki çatışmaları körüklemekle suçladı

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Çin, NATO'yu Asya-Pasifik'teki çatışmaları körüklemekle suçladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'yu Asya-Pasifik bölgesinde çatışmaları körüklemekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'yu Asya-Pasifik bölgesinde çatışmaları körüklemekle suçladı.

Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in açıklamaları, İngiltere Dışişleri Bakanı Lis Truss'ın Pekin'e yönelik uyarıda bulunmasının ardından geldi.

Truss, dün yaptığı konuşmada, NATO'nun Hint-Pasifik'teki tehditleri önlemesi ve bakış açısını Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan gibi bölgelere yöneltmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in ekonomik yükselişinin de hedef alınabileceğini öne süren Truss, "(Çin) Kurallarına göre oynamazsa yükselmeye devam etmeyecek." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, yaptığı açıklamada, Truss'un yorumlarını reddettiklerini belirtti.

NATO'nun diğer ülkelerden temel normlara uymasını talep ettiğini belirten Wang, NATO'yu egemen devletlere savaşlar açmak ve bombalar atmakla suçladı.

Wang, NATO'nun son yıllarda çatışmaları körüklemek için Asya-Pasifik bölgesine uzandığını söyleyerek, "NATO, Avrupa'yı karıştırdı. Şimdi Asya-Pasifik'i ve hatta dünyayı alt üst etmeye mi çalışıyor?" ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi, Ukrayna'daki savaşın Moskova ile ilişkileriyle ilişkilendirilmesine karşı çıkarken, Wang, Çin'in çatışma konusundaki tutumunun "tutarlı ve net" olduğunu vurguladı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pekin, Asya, Güncel, Haberler

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