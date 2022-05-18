Çin'in Jiangsu Eyaletinde 857 Yeni Tür Belgelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Jiangsu Eyaletinde 857 Yeni Tür Belgelendi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Jiangsu Eyaletinde 857 Yeni Tür Belgelendi

NANJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer Salı günü, ülkenin doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin 2021 yılına kıyasla yeni eklenen 857 türle birlikte 6.903 hayvan ve bitki türü kaydettiğini söyledi.

NANJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer Salı günü, ülkenin doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin 2021 yılına kıyasla yeni eklenen 857 türle birlikte 6.903 hayvan ve bitki türü kaydettiğini söyledi. Jiangsu Eyaleti Ekoloji ve Çevre Departmanı, yeni belgelenen türler arasında suda yaşayan organizmaların yüzde 60'tan fazlasını oluşturduğunu söyledi. Jiangsu, biyoçeşitliliğin daha iyi korunması için 2017 yılında biyoçeşitliliğe ilişkin bir geçmiş araştırması başlatmıştı. Nadir ve nesli tükenmekte olan türler bu araştırma sırasında güncellendi. Departman ayrıca eyalette 20 biyoçeşitlilik gözlem istasyonu inşa ederek bir biyoçeşitlilik gözlem ağı kurdu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, 18 mayıs, Bitki, Salı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title