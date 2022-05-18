Çin'in Jiangsu Eyaletinde 857 Yeni Tür Belgelendi - Haberler

NANJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer Salı günü, ülkenin doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin 2021 yılına kıyasla yeni eklenen 857 türle birlikte 6.903 hayvan ve bitki türü kaydettiğini söyledi. Jiangsu Eyaleti Ekoloji ve Çevre Departmanı, yeni belgelenen türler arasında suda yaşayan organizmaların yüzde 60'tan fazlasını oluşturduğunu söyledi. Jiangsu, biyoçeşitliliğin daha iyi korunması için 2017 yılında biyoçeşitliliğe ilişkin bir geçmiş araştırması başlatmıştı. Nadir ve nesli tükenmekte olan türler bu araştırma sırasında güncellendi. Departman ayrıca eyalette 20 biyoçeşitlilik gözlem istasyonu inşa ederek bir biyoçeşitlilik gözlem ağı kurdu.

Xinhua / Güncel