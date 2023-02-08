Çin, ABD'yi Suriye'ye Yönelik Tek Taraflı Yaptırımları Kaldırmaya Çağırdı

BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi deprem nedeniyle ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalan Suriye'ye uyguladığı tek taraflı yaptırımları derhal kaldırmaya çağırdı.

Mao, Çarşamba günü düzenlediği olağan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun yerel insani durumun daha da kötüye gitmesini engellemek için Suriye'de depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunduğu söyledi.

ABD'nin uzun süredir Suriye krizine dahil olduğunu hatırlatan Mao, ABD'nin Suriye'ye yönelik sık sık gerçekleştirilen askeri müdahaleleri ve sert ekonomik yaptırımlarının, büyük sivil kayıplarına yol açtığını, Suriye halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini kestiğini ve ülkenin ekonomik kalkınma ve yeniden inşasını engellediğini belirtti.

Sözcü, "Bugün bile ABD birlikleri Suriye'nin ana petrol sahalarını işgal ediyor, ülkenin petrol üretiminin yüzde 80'inden fazlasını yağmalıyor ve Suriye'nin tahıl stokunu kaçak yollarla yurtdışına çıkarıp yakarak ülkedeki insani krizi daha da kötüleştiriyor" dedi.

Mao, "Yıkıcı depremlerin ardından ABD, jeopolitik saplantılarından vazgeçmeli, Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımları derhal kaldırmalı ve insani yardım için kapı açmalıdır" diye ekledi.