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CIA Direktörü Paris'e gidiyor, Gazze'de ateşkes görüşmeleri devam edecek

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Gazze'de ateşkes görüşmelerine devam etmek üzere Paris'e gideceği ve burada müzakerelerin canlandırılması yönünde çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Gazze'de ateşkes görüşmelerine devam etmek üzere Paris'e gideceği ve burada müzakerelerin canlandırılması yönünde çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Burns'ün görüşme takvimiyle ilgili Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li bir yetkili, Gazze'de ateşkesin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Habere göre Burns, İsrail ile Hamas arasında kesintiye uğrayan ateşkes görüşmelerinin yeniden canlandırılması ve somut bir sonuca ulaşılması amacıyla önümüzdeki günlerde bir kez daha Paris'e gidecek.

Müzakerelerle ilgili olarak Burns'ün Mısır ve Katar'la birlikte İsrailli yetkililerle de aktif olarak görüştüğü vurgulanan haberde, Paris'teki temaslarla müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de şu an Paris'te olduğu ve yeni görüşmelere katılmasının beklendiği kaydedildi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetiminin, 23 Mayıs'ta İsrailli müzakere heyetine, esir takası konusundaki görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirilmişti.

Hamas'ın elinde 128 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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