CHP'li Tanrıkulu'dan Barış İçin Miting Çağrısı

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 27 Ekim'de yapılacak miting için çağrıda bulundu. Tanrıkulu, "Eğer gerçek anlamda barıştan yanaysak, samimiysek, şiddete karşıysak ve Türkiye'nin toplumsal barışını inşa etmek istiyorsak; şiddete, ölümlere karşı teröre karşı işte size fırsat. İstanbul'da Pazar Günü, saat 14: 30'da Beşiktaş'ta şiddete, teröre karşı yaşam için bir mitingimiz var" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu paylaştığı video ile 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı. Tanrkulu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Her gün yeni ölümlerle, yeni şiddet vakalarıyla karşı karşıyayız. En son,Yenidoğan cakasını gördük. Daha doğmamış bebeklere ve yeni doğmuş bebeklere karşı insan vicdanının kabul etmediği olaylarla karşı karşıya kaldık. Narin olayını unutmadık. İstanbul'da surlarda iki tane genç kadın boğazı kesilerek öldürüldü. Rojin kayboldu. Yüzlerce örnek verebilirim... Kadına karşı şiddet, çocuğa karşı şiddet, ölüm olayları her tarafta. Yaşam hakkı iş cinayetlerinde, çocuk cinayetlerinde yok sayılıyor. Her tarafta ölüm var, kadınlara karşı ve herkese karşı. Tam da toplumsal barışımızı inşa etme zamanı. Bir süreç başladı ya da başladığını sanıyoruz. Herkesin içine umut doğdu.

Ama Ankara'da bir terör eylemi... Beş sivil insan yaşamını yitirdi, biri taksi şoförü; kabul etmek mümkün değil bütün bunları. Eğer gerçek anlamda barıştan yanaysak, samimiysek, şiddete karşıysak ve Türkiye'nin toplumsal barışını inşa etmek istiyorsak; şiddete, ölümlere karşı, teröre karşı işte size fırsat. İstanbul'da Pazar Günü, ayın 27'de saat 14: 30'da Beşiktaş'ta şiddete, teröre karşı yaşam için bir mitingimiz var. Barış için bir mitingimiz var. Hepinizi davet ediyorum. Hemşehrilerim, dostlarım, barış isteyen herkes şiddete, teröre karşı yaşam için, barış için Barbaros Meydanı'nda olsun."