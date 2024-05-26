CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mersin'deki Trafik Kazası İçin Başsağlığı Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin, "Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de, TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin, X hesabından şu mesajı paylaştı:
"Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum."