CHP Genel Başkanı Özel: "Erdoğan'ın Siyasi Geleceğiyle Bir Kişinin Özgürlüğünü Takas Etmeye Çalışan Gizli Anlaşmalar Varsa Biz Orada Değiliz"

(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı ile başlayan sürece ilişkin "Sayın Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle bir kişinin özgürlüğünü takas etmeye çalışan gizli anlaşmalar varsa biz orada değiliz, biz kimsenin planının parçası olmayız" dedi ve şehit ailelerinin ve gazilerin de sürecin içinde olması gerektiğini vurguladı. Özel Erdoğan'a gösterdiği kırmızı kartla ilgili olarak da "Biz bundan sonraki süreçte memura da, işçiye de, çiftçiye de ulaşıp bu iktidardan kurtulmanın yolunu göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Manisa'da basın mensuplarının gündeme dair sorularını yantılayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Donald Trump'ın "Kürtler ve Türkler birbirinden nefret ediyor" sözlerini "Çok uzaklardan bakıp, ezbere söylenmiş bir laf" diye niteledi. Özel, "Türkiye'nin Kürt meselesi vardır ve demokratik yollarla çözülmelidir. Çözüm yolu meclis çatısı olmalıdır. Bunun şeffaf ve samimi davranılmalıdır. Toplumsal mutabakat aranmalıdır." ifadesini kullandı. Özel şöyle konuştu:

"Çözüm yolu Meclis çatısı olmalıdır"

"Bu çok uzaklardan bakıp çok ezbere söylenmiş bir laf. Kürtler ve Türkler niye birbirinden nefret etsin? Biz birbirini seven, birlikte yaşama kültürü olan insanlarız. Ama "Erdoğan'a söyledim, Kürtlerin peşini bıraktı" dediği; Türkiye Cumhuriyeti'nin, Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz, falan deyip de yapacağı bazı operasyonlara Trump talimatıyla durdurulduysa bunun cevabı bu soruyu Tayyip Bey'e sorup net cevap almak lazım.

Kürt meselesinde benim yaklaşımım şu; Türkiye'de bir Kürt meselesi vardır. Demokratik yollardan çözülmelidir. Çözüm yolu meclis çatısı olmalıdır. Bunun şeffaf ve samimi davranılmalıdır. Toplumsal mutabakat aranmalıdır. Toplumsal mutabakatın en önemli noktalarından bir tanesi de şehit aileleri ve gazilerdir. Ben şu ana kadar 88 şehit ailesi ve gazi derneğine arkadaşları yollatıp, CHP'nin pozisyonunu anlattım. Çatı örgütleri olan bir vakıf ve iki dernekle de görüştüm. Onlar da açıklama yaptılar. Özgür Özel'in tutumunu benimsiyor ve destekliyoruz diye. Bizim tutumumuz yaklaşımımız budur. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bir sorunun barışçıl yollardan çözümüne, şehit gelmemesi, annelerin gözünün yaşının dinmesi, akan kanın durması terör ve terörle mücadeleye harcanan paranın milletimizin hayrına olacak diğer işlere harcanabilmesiyle ilgili bizim yaklaşımımız bu şekilde.

Ama bunu birileri birtakım pazarlıklara dökmeye işte Sayın Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle bir kişinin özgürlüğünü takas etmeye çalışan gizli anlaşmalar varsa biz orada değiliz. Biz kimsenin planının parçası olmayız. Biz Türkiye'nin çıkarlarının, Türkiye'nin gelecek planının parçası oluruz, ona katkı sağlarız milletimize açıkça paylaştığımız ve milletimizden takdir veren çizgimizdir. O çizgide devam edeceğiz."

Toplumun tüm kesimleri sürece dahil edilmeli

Özel, DEM Parti Heyeti ile görüşmesine ilişkin iseşu değerlendirmeyi yaptı:

"DEM Parti heyetini ağırladık kendilerinin ziyaretinden de memnuniyet duyduğumuz ifade ettik. Onları dinledik. Kendi görüşlerinizle söyledik. Sayın Sırrı Süreyya Önder de zaten şöyle ifade etti: Sayın Genel Başkan'ın hem katkılarını hem önerilerini hem eleştirilerini aldık. Eleştirileri de önerileri kadar değerliydi dedi. Ben bu süreci en şeffaf hem de bolca üzerinde konuşularak ve doğruları yapmak üzere üzerinde titizlenerek devam edilmesi gerektiğini söylüyorum. Zaten kapının önünde yaptığımız açıklamada da hem şehit ailelerinin hassasiyetine ilişkin toplumsal mutabakatı hem de anayasa değişikliği meselesindeki endişeleri bertaraf edecek, bir anayasa değişikliğine mesafeli olduğumuz yaklaşımını orada da tekrar etmiştim. Burada da söylemekte bir mahsur yok. Açıkçası DEM Parti Heyeti de şehit aileleri ve gazilerin de bu sürecin içinde bulunmasına, onların da davet edilmesine bir karşı çıkışları olmadı. Hatta bu tip hassasiyetlerin gözetilmemesinin geçen sefer büyük zararlar verdiği konusunu hepimiz hatırladık. O yüzden kim ne katkı yapabiliyorsa yapması lazım. Aksi takdirde mesele kapalı kapılar ardında ve gizli pazarlıklarla yürüyen bir meseleye dönüşür. Onun içinde kim varsa bunun altında kalır. Ben de böyle bir şeyin içinde olup partim bunun altında bırakmak istemem. O yüzden sürecin Meclis eliyle şeffaflıkla, samimiyetle ve toplumun tüm kesimlerinin de sürece dahil edildiği formüllerle ilerlemesi gerektiğini DEM Partililere ifade ettim" ifadelerini kullandı.

"Barış diline ilk adım buysa bu iyidir"

MHP'nin X hesabından "Barışla herkes kazanır" mesajının sorulmasına ilişkin ise Özel, "Devlet Bey barış demeye başladı. Ama barış dilini kullanmadan yapıyor bunu. Çok sert bir üslubu var. ve kendisi Abdullah Öcalan'ı Meclis'e davet ediyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne, başka partilere karşı çok sert bir üslup kullanıyor. Devlet Bey eğer böyle bir kavga dilinden bir hakaret dilinden bir barış diline geçecekse ve bunun ilk adımı bu twitse bu iyi bir şey. Ama Devlet Bey süreci böyle yöneteceğini sanıyorsa yani samimiyetten uzak kendi bildiklerini okuyan sürekli ortaya bir şeyler atan ama örneğin Meclis'te bir komisyon kurmayan, pazarlığı adada yapan, meclise dayatan ve burada da tweet atan bir çizgide olacaksa bu doğru bir çizgi değil. Devlet Bey'in barış diline başlamak için ilk adım ise iyi. Bütün adımları böyle olacaksa bu kötü. O yüzden devamını görmek lazım. Barış diline ilk adım buysa bu iyidir. Bu konuda söyleyecek son söz bu ise bu kötüdür" dedi.

"31 Mart akşamı milletimiz beni Tayyip Erdoğan'la tanıştırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Özgür Özel'den umutluyduk" sözünün hatırlatılması üzerine Özel, Erdoğan'ın çok yakında her yerde kırmızı kar göreceğini söyledi. Özel şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan'ın geçmişte benden hiç ümidi yoktu. Ama 31 Mart günü onunla beni tanıştıran milletimize çok şükranlarımı sunuyorum. Çünkü grup başkan vekiliyken de benimle ilgili sert ifadeleri vardı. Genel başkan olduğumda da bir tebrik telefonu açmamıştı. Ben yılbaşında dahi ikinci partiyim tabii. Kendisinden daha az oy almış bütün partileri aramıştım. Onun partisinde grup başkanını aramıştım ama 31 Mart akşamı milletimiz beni Tayyip Erdoğan'la tanıştırdı. Tayyip Erdoğan'a dedi ki bak o yok saydığın, lakap taktığın adını düzgünce söylemediğin kişi Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini 47 yıl sonra birinci parti yaptı. 22 yıl sonra da seni yendi. Özgür Özel buyurun tanışın dedi. Tayyip Bey benle o gün tanıştı. O yüzden Özgür Özel ümidimiz çoktu falan gibi üstten sözlerin hiçbir karşılığı yok. Ondan sonra sanki ben genel başkan olmadan ya da seçim kazanmadan önce bunları... 31 Mart'ta millet birimizin sırtını yere vururken birimizin de elini havaya kaldırdı. Tayyip Bey de gösterdi. Yattığı yerde. Sırt üstü yatıyordu o gece. Dedi ki bak tanıştırayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır bu diye gösterdi. Ümidim vardı diyor. O bu küçümseyici ve üstten biri. Ama bu cevabı hak ediyor. Onun dışında başka bir cevabı hak etmiyor.

Kırmızı kartla ilgili bir şey dediğini duymadım ama kırmızı kart zaten duyulacak bir şey değil, görülecek bir şey. Yakında çok daha fazla görecek. Her emekliye bir kırmızı kart ulaştıracak örgütümüz. Çarşıda, pazarda, evinde, öğretmenler evinde, sokakta, her yerde. Kırmızı kartın önü kırmızı, arkasında hesap var. Tayyip Bey gelmeden simit, dana kıyma, altın ve diğer hesaplar. Millet bakacak kartın arkasına, önü de Tayyip Bey görecek kırmızı kart. Bu tabii sembolik bir şey. Kırmızı kart göstermek artık oyundan çıkarmak, göndermek demektir. 31 Mart'ta milletimiz Tayyip Bey'e sarı kartı gösterdi. Anlamadı. Sarı kartı gördüğü gün emekli o gün aldığından daha az dana kıyma alabiliyor bugün. Demek ki futbol hakemi hata yapan bir oyuncuya sarı kartı gösterir hatada ısrar ederse ne yapar? İkinci sarıdan kırmızıyı gösterir. Tayyip Bey bu son yaptıklarıyla ikinci sarıda değil. Direkt kırmızıyı hak etti. O yüzden mevzusunun kendisi bu.

Biz Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafa da, memura da, işçiye de, çiftçiye de ulaşıp bu iktidardan kurtulmanın yolunu göstereceğiz. Tayyip Bey demiş ki, kendisinden hiç yaratıcı bir şey duymadım. Vallahi ilk görüşmemizde söyledim. Bakın ilk görüşmemizde deprem geliyor dedim. İstanbul yıkılırsa altında Türkiye kalır dedim. Bu depreme karşı bir deprem bakanlığı kurun dedim. Bütün siyasi partileri de davet edin. Deprem bakanlığına Türkiye'den çok iyi bir bilim adamının başına koyun dedim. Bütün siyasi partiler de birer bakan yardımcısı versin dedim. Depremin olduğu gün birbirimize dövüneceğimize diyelim ki biz bu depremi iyi ki hazırlanmışız. Bunun yurt dışından kaynağı da bulunur. Türkiye'den kaynağı da bulunur. Belediyeler bende. Genel güç sizde, diğer arkadaşları da alalım. Beş siyasi parti vardı o zaman. Grubu bulunan beş siyasi partiden birer bakan yardımcısıyla kimseyi dışarıda bırakmadan büyük depreme hazırlanalım dedi. Not aldı not aldı not aldı. Daha doğrusu yardımcısı görevlendirdi kişi not aldı. Ama bu konuda bir şey duymadık. Yani o yüzden hiçbir şey demesem bakın sırf küçük bir örnek olarak söylüyorum. Bundan sonra ben yerelde iktidarım. Siz geneldesiniz. Önümüzdeki süreçte her an deprem olabilir. Altında hepimiz kalırız. Deprem baklanlığı kuralım somut bir öneri değil miymiş? Ama Tayyip Bey somut öneri değil şunu duymak istiyor: Gelin anayasa değiştirelim. Bir daha seçilmek ister misiniz? Ama o darı ambarında olacak bir şey. Rüyasında görür yani."

"Vız gelir tırıs gider"

Kendisinin de içinde olduğu 14 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye 17 yeni fezleke sunulmasına ilişkin ise Özel, şunları söyledi:

"Bu tip fezlekeler hep geliyor. Vız gelir tırıs gider. Özellikle son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi itirazlarını yükselttikçe ve Erdoğan rahatsızlıklarını dile getirdikçe birileri de harekete geçti bize fezleke üstüne fezleke yolluyor. Vallahi bize dokunulmazlık lazım değil. Hatta biz millete dokunan bir parti olduğumuz için AK Parti'yi bu kadar rahatsız ediyoruz. Ama Erdoğan'ın dokunulmazlığını önümüzdeki ilk seçim günü akşam saat 17.00'da milletimiz kaldıracak. Ondan emin olabilirsiniz."

Özel'den ittifak sorusuna yanıt

Yeni Yol Partisi ve seçim ittifakına ilişkin soruya ise Özel, şunları kaydetti:

"Yeni Yol Çatı partisine başarılar diliyorum. Zaten oluşturan üç parti de geçmişte ittifakımızın olduğu ve şu anda da iyi ilişkiler içinde olduğumuz partiler. Hatta Sayın Ali Babacan kuruluşla ilgili arayıp beni bilgilendirdi geçtiğimiz haftalarda. Atacakları adımı ben de başarılar diledim. Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edeceğim. İttifak ben baştan beri şöyle söylüyorum. İttifaklar nasıl eskiden seçimler olur. Seçimde tek başına iktidar olursan hükümet olursun. Olmazsan koalisyon görüşmeleri başlar. Bu da seçimden sonra 40 günlük bir süreydi. Şimdi bu da hadi seçimden önce olmasın, aday belirlemeden 40 gün önce, 60 gün önce düşünülecek bir konu. Eğer erken ittifak konuşursanız, bütün partileri birbirinden belinden zincirle bağlamış koşucular gibi birlikte koşarken herkes birbirine mani olur. Oysaki herkes milletin karşısına çıkıp sosyal demokrat kimliğiyle, muhafazakar demokrat kimliğiyle, milliyetçi demokrat kimliğiyle ya da ekonomik sorunlara özgün çözüm önerileriyle milletin karşısına çıkıp milletin takdir ve teveccühünü beklemesi lazım.

Seçime makul bir süre kala tek başına bu seçimi kazanmayı düşünüyorsa partiler zaten tek başına girerler. Yok. Seçimi tek başına kazanmasında bir zorluk görüyorsa ittifak arayışına girerler. Bu seçimlere az bir zaman kala aday belirleme süreçleri yaklaşırken olacak şeyler. Ama geçtiğimiz seçimdeki gibi partilerin güçleri ne oranla olmayan bir ittifak anlayışı yerine ihtiyaç duyulan alanda ihtiyaç duyulduğu kadar ve partilerin gücü nispetinde paylaşım içine girebilecekleri birbirinin işini kolaylaştıracakları ama birbirini zarar da vermeyecekleri bir ittifak süreci tasarlanabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel hedefi bilhassa parlamento seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin salt çoğunluğu kendi milletvekilleriyle elde etmesidir. Buna gayret göstereceğiz. ve bir Cumhuriyet Halk Partili cumhurbaşkanı adayının seçilmesidir. Adayın desteklenmesi noktasında birçok partiyle görüşülebilir. Biz de görüşürüz. Yeni Yol çatı partisi de bizim kapısına aşina olduğumuz bize misafirliklerine aşina olduğumuz partilerden oluşuyor. Hiçbir problemimiz olmaz."

"Bizim siyasetimiz çatışan bir siyaset olmadı..."

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın partisinden istifa etmesine ilişkin soruyu cevaplandıran Özel, "Sayın Kavaf partisinden istifa etti. Milletvekilliğinden istifa etmedi. Ondan sonra ben kendisini aradım. Listelerimizden seçilmiş bir milletvekili olarak istifasını da açıkçası beklemiyordum. Kendisinin kararının hayırlı olmasını söyledik. Hem de Manisa'da İlksen Başkanımızın da, bizlerin de Sayın Kavaf'ın ihtiyaç duyduğu her noktada Manisalıya hizmet etme noktasında CHP'li bir milletvekiline nasıl örgütümüz katkı sağlıyorsa kendisine de katkı sağlayabileceğimizi Manisa'ya mutlaka gelip gitmesini, Manisa'nın sorunlarını mecliste dile getirmesini ve bundan sonraki süreçte de listemizden seçilen bir milletvekili olarak kendisine sırtımızı dönmediğimizi ifade ettik. Biz kendisiyle seçimlerde ben Akhisar'da, Turgutlu'da, Soma'da bir arada olmuştum, birlikte çalışmıştık. Örgütümüzle uyumlu bir çalışması vardı. Ümit ediyorum bundan sonra bağımsız olarak kendi sürecine devam etmeye karar verirse biz ona bir örgüt yokluğunu hissettirmeyecek desteği sağlamaya hazır olduğumuzu söyledim.

Dediğim gibi bizim siyasetimiz çatışan bir siyaset olmadığı için barışan ve temas eden bir siyaset olduğu için ben şeyi mesela çok ayıplı bulurum. Muhalefet milletvekiliyim diye aday olup iktidara geçenler oldu geçmişte Manisa'da. O AK Parti'ye itiraz oylarını kendi kişisel çıkarı için alıp götürmek. Bu yanlış bir şey. Ama Aliye Hanım AK Parti'ye itiraz eden bir yerden ve bizim listemizden seçildi. Partisinde bir sorun yaşamış önemli olan onu muhalefet tabanında tutabilmek, o oyları muhalefet tabanında tutabilmek. Onun için üstümüze ne düşerse biz onu yaparız. Cumhuriyet Halk Partisi o yüzden kavganın gerilimin değil uzlaşının ve birlikte çalışmanın önemsendiği bir partidir. Benim bakanlık yapmış birisini partisinden yeni ayrılmış birisini arayıp da hani ona bir şey söylemenin doğru bulmam ben. Onun yerine ben Sayın Aliye Kavaf'a kendisinin bizim listelerimizden bizden seçildiğini Manisa'ya hizmetle ilgili görevinin olduğunu bu konuda partisinin olmadığı için. Şimdi Manisalı da olmadığı için Manisa'ya gelip nasıl görevini yapacak? Partisi de yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi milletvekillerimize sağladığımız her imkanı kendisine sağlayabileceğini söylüyoruz. Hani partimize davet etmekten ziyade milletvekilliği görevini yaparken üzerimize düşen bir şey varsa onu yaparız diyoruz. Ben seçildiği yani seçimdeki söylemiyle taban tabana zıt başka bir partiye gitme işini etik bulmuyorum. Onun dışında DEVA Partisindeki bir anlaşmazlıktan da onun üstüne atlayıp bir çıkar sağlamak yerine bizim üstümüze düşen yaklaşımı gösteriyoruz biz" diye yanıt verdi.