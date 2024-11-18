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CHP Genel Başkanı Özel'den Gezi Parkı davası hükümlüsü Kahraman'ın ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Özel'den Gezi Parkı davası hükümlüsü Kahraman'ın ailesine ziyaret
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret etti.

Kahraman'ın eşi Meriç ve kızı Vera Kahraman'la bir araya gelen Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

Çelik, Tayfun Kahraman'ın parti üyelik kartını eşine takdim etmek üzere Özel'e verdi.

Özel de Tayfun Kahraman'ın Gezi olayları sırasında bir meslek örgütünün başkanı olduğunu dile getirerek, bu olaylara duyarsız kalmadığını söyledi.

Kendisinin Kahraman'la ilgili dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu belirten Özel, Erdoğan'ın da birtakım çalışmaların olduğunu söylediğini aktardı.

Parti üyelik kartının CHP Genel Merkezi'ne, buradaki toplantılara gelmek veya herhangi bir kata çıkmak için kullanıldığına değinen Özel, "Bu kart Tayfun'da durdukça bence çok işlevsel olmayacak. Çıktıktan sonra bu kart Tayfun'a lazım. Tayfun çıkana kadar müsaade ederseniz ben genel başkan olarak bu kartı cebimde taşıyacağım. Her gün kartı gördükçe, her gün bir şey yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlayalım. Çünkü bazen her ne kadar çok mücadele de versek bu konuda, 1000 gün olacak neredeyse halen daha bir umut bekliyoruz. Vera bekliyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, Tayfun Kahraman'ın kızını okula götüremediğini, kaydını göremediğini, mezuniyetine babasının yerine kendisinin gittiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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