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Çanakkale'de lastik bot battı: 20 düzensiz göçmen öldü

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 20 kişinin cesedine ulaşıldı. Kurtarılanlar hastaneye sevk edildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ölen 20 kişinin cesedine ulaşıldı.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, "İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik." dedi.

Aktaş, botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilginin olmadığını belirterek, "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var, kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar. Şu ana kadar 4 kişi kurtarıldı. Şimdiye kadar aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı." diye konuştu.

Cesetlerden 11'i Kabatepe Limanı'na getirildi

Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşılan 20 düzensiz göçmenden 11'inin cansız bedeni, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildi.

Düzensiz göçmenlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morguna kaldırıldı.

Bölgede 10 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları denizden ve kıyıdan sürüyor.

Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans ve ekipler hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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