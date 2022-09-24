Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa gündem haberleri | İnegöl Hasanpaşa Mahallesi'ndeki camisiz minare dikkati çekiyor

Güncel Haberler

Bursa gündem haberleri | İnegöl Hasanpaşa Mahallesi'ndeki camisiz minare dikkati çekiyor

Bursa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde yıkılan camiden kalan 200 yıllık minare görenlerin dikkatini çekiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde yıkılan camiden kalan 200 yıllık minare görenlerin dikkatini çekiyor.

Mahallede imece usulü ile yapılan köy camisi 2016 yılında dayanıksızlık nedeniyle yıkıldı. Yerine cami yapılmasına rağmen vatandaşlar tarafından minare yerinde bırakıldı.

Camisi olmayan minare, mahalleye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, yaptığı açıklamada, minarenin mahallenin sembolü haline geldiğini belirterek, "Herkes gelip fotoğraf çekiyor. Dursun bakalım nereye kadar duracak. 200 yıllık bir minare." dedi.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title