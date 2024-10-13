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Bursa'da Cenazeler Toprağa Verildi, Şüpheliler Gözaltında

Bursa'da Cenazeler Toprağa Verildi, Şüpheliler Gözaltında
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki yayla evinde bulunan cesetlerin otopsi işlemleri tamamlandı. İki ceset, yakınları tarafından defnedilirken, cinayet şüphelileri jandarma tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN DEDESİ İLE ARKADAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki yayla evinde cesetleri bulunan Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can US'un Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Mustafa Macar Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi'nde, Ufuk Can US ise Mustafakemalpaşa ilçesi Yumurcaklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mustafa Macar'ın birlikte yaşadığı Cavidan Aydın'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine gönderildi. Aydın'ın cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

CESETLER BULUNDUKTAN 1 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarmanın cesetler bulunduktan 1 saat sonra M.K. ile arkadaşı olduğu belirtilen diğer şüpheliyi, Göynükbelen Mahallesi'ndeki evlerinde suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mehmet İNAN-Osman SAK-Gökhan ÖZHAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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