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Burdur'da Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Burdur'da, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarınca "Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bozkurt Mahallesi'nde toplanan partililer, ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüdü.

Gruba Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek, İl Başkanı Mustafa Özboyacı, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz da eşlik etti.

Kortej yürüyüşüne katılanlar, Armağan İlci Bulvarı, Köprübaşı mevkisi ve Gazi Caddesi'nden geçilerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Burada hazırlanan platformda konuşan Şimşek, meydandaki coşku ve heyecanın zaferlerin işareti olduğunu söyledi.

Seçim zaferini ve Ramazan bayramını bekleyerek çifte bayram yapmaya hazırlandıklarını dile getiren Şimşek, "Cumhur İttifakı olarak mahalle mahalle dolaştık, sokak sokak çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Seçim önce sahada sonra sandıkta kazanılır.' Biliyoruz Burdur'un eksiği çok, içme suyu içilmiyor, yolları geçilmiyor, kaldırımları, ulaşım, alt yapısı sıkıntılı, her tarafı sıkıntılı. Burdur'un gelişimine katkı sağlayacak vizyon projelerimizi ortaya çıkardık. İnşallah bu projelerimizle Burdur'u gümbür gümbür değiştireceğiz." diye konuştu.

Bir süre müzik eşliğinde bayraklar sallayan partililer, ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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