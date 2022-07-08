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Bulgaristan'da başbakan adayı Vasilev hükümet kuramadı

AA - Ihvan Radoykov - Güncel
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Bulgaristan'da başbakan adayı Vasilev hükümet kuramadı

Bulgaristan parlamentosunda en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Asen Vasilev hükümet kurma çabalarından sonuç alamadı.

Bulgaristan parlamentosunda en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Asen Vasilev hükümet kurma çabalarından sonuç alamadı.

İstifa eden Başbakan Kiril Petkov'un hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Vasilev, 240 üyeli parlamentoda 67 sandalyeye sahip PP'nin hükümet kurabilecek kadar oy desteği bulamadığını bildirdi. Hükümetin güvenoyu alması için en az 121 gerektiğini anımsatan Vasilev, yaptıkları görüşmelerin sonucunda sadece 117 milletvekilinin desteğini alabildiklerini, salt çoğunluğa ulaşamadıklarını belirtti.

Vasilev, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etti. Radev'in, parlamentoda ikinci büyük gruba sahip Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine gelecek hafta hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor. GERB partisinin lideri, eski Başbakan Boyko Borisov, kabine kurma sırası kendilerine geldiğinde partisinin kabine kurmayacağını ve görevi anında iade edeceğini duyurmuştu.

Bulgaristan'da popülist şovmen Slavi Trifonov'un liderlik ettiği "Böyle Bir Halk var" (İTN) partisinin Petkov'un 4'lü koalisyon hükümetinden ayrılması üzerine güvenoyu alamayan hükümet istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Radev'in, parlamentoyu feshederek erken seçim için tarih belirlemeden önce mecliste temsil edilen diğer güçlerden birine son bir kez kabine kurma görevi vermesi gerekiyor.

Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin ortaklarından, eski komünist olan Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) kabine kurma görevinin kendisine gelmesi durumunda gerekli girişimlerde bulunacağını bildirmişti.

Bulgaristan'da kabine kurulamaması durumunda eylül sonunda yapılması beklenen erken genel seçimine dek ülke, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kuracağı geçici teknokratlar hükümeti tarafından yönetilecek.

Son yıllarda siyasi krizlerle boğuşan Bulgaristan geçen yıl nisan, temmuz ve kasımda 3 kez genel seçime gitmişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Ihvan Radoykov - Güncel

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