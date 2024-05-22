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Bucak'ta Kamyonun Tıra Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun tıra çarpması sonucu kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kent merkezinde de başka bir tırın devrilmesi sonucu yol ulaşıma açıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mehmet K. idaresindeki 07 AIS 316 plakalı kamyon, Burdur- Antalya kara yolu kahveler mevkiinde lastiği patladı için aynı istikamette yavaş ilerleyen Osman S. yönetimindeki 15 SH 098 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı kamyondan çıkarılan Mehmet K. Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kent merkezinde de Tuncay K. idaresindeki 48 ARA 446 plakalı odun yüklü tır, Bülent Ecevit Bulvarı'nda devrildi.

Kazada sürücü yaralanmazken odunlardan temizlenen yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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