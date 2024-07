Bodrum'da 'pahalılık' haberlerine ortak açıklama

MUĞLA'da, son günlerde ulusal basın ve sosyal medyada çıkan Bodrum'da pahalılık haberlerine yönelik, bazı oda ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamayla, ilçede her keseye göre tatil yapılabilecek ve yemek yenebilecek tesislerin olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, sosyal medyadan yapılan paylaşımların karalama kampanyasına dönüştüğü vurgulandı.

Bodrum ilçesindeki bazı oda ve sivil toplum kuruluşları tarafından ' Bodrum pahalı' diye çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Bodrum Marina'da basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz toplantıya katıldı. Yapılan ortak açıklamada, ulusal basın ve sosyal medyada sistematik şekilde 'Bodrum çok pahalı' imajı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çeken kurum başkanları, bundan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Bodrum Ticaret Odası'na bağlı her işletmede mutlaka fiyat tarifesi olmak zorunda olduğunu dile getiren BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, müşterilerin bu tarifeleri inceleyerek ürünü satın almalarını önererek, "Son zamanlarda ulusal basında ve sosyal medyada Bodrum'un çok pahalı olduğuna dair haberler çıkıyor. Biz de Bodrum sivil tolum kuruluşları olarak bir basın toplantısı yapıp karalamanın önüne geçmek istedik. Kimsenin Bodrum'un marka değerini böyle karalamalarla düşürmeye hakkı yok" dedi.

'BODRUM'A VE TÜRK TURİZMİNE HAKSIZLIK YAPMAK DOĞRU DEĞİL'

Bodrum'un marka değerini kazanmak için çok uğraştığını ve işletmelerin 50 yıldır var olma mücadelesi verdiğini ifade eden Kocadon, yarımadada herkesin bütçesine uygun otel ve restoranlar olduğuna belirterek, "Ülkemizdeki enflasyonu bildikleri halde Bodrum'u bu kadar karalamak doğru değil. Bodrum lahmacun ile anılmaya başladı ve lahmacun fiyat skalası oldu. Burada isteyen 120 TL'ye de lahmacun yer, bu bir tercih. Eğer siz bulunduğunuz yere botla servis yapılacak şekilde özel hizmet dahilinde bir lahmacun sipariş ettiyseniz, elbette daha fazla para ödersiniz. Çeşitli karalama kampanyaları ile Bodrum'a ve Türk turizmine haksızlık yapmak doğru değil" diye konuştu.

"Bodrum Dünya'nın göz bebeği. Biz mavi yolculuğun başladığı, denizciliğin kültür olduğu bir kasabayız" diyen DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ise burada her keseye göre otel olduğu gibi, her keseye göre tekne tatili olduğunu söyledi. 'Tekne pahalı tatildir' algısını da kırmak istediklerini vurgulayan Dinç, "Tekne tatili, otel tatilinden çok daha farklı butik özel bir tatil. Fiyatlarımız 3 yıldır euro bazında ve hemen hemen aynı. Ancak maalesef sezonda istediğimiz seviyede değiliz. Mavi yolculuk yapan firmalarımızda yaklaşık yüzde 30 indirimler söz konusu. Kalitede ve hizmette her zaman göz bebeği olan Bodrum'a denizcilik sektörü olarak misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ise Türkiye'de enflasyon sonucu işletme sahiplerinin mecburen bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kaldığına değindi. 'Bodrum pahalı' algısını hiçbir şekilde kabul etmediklerini ifade eden Başeymez, "Özellikle yerli turistlerimiz karalama haberlere inanmasınlar. Bizim her bütçeye uygun işletmemiz var. Misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz" diye konuştu.

Başeymez, gelen turistin Bodrum'un en marka yerinde tatil yapacaksa elbette bunun da bir bedeli olacağının altını da çizdi. Bodrum'daki işletmelerin boş olduğuyla ilgili iddialara ilişkin ise Başeymez, ilçedeki mekanlarda müşteri sayısında bir miktar düşüş olduğunu fakat boş olmadığını dile getirdi.

'RAKİP DESTİNASYONLARIN FİYAT İNDİRMESİYLE TURİST DAHA UCUZ BÖLGELERE KAYDI'

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise Bodrum'un pahalılık haberleri ile manipüle edilmemesi gerektiğini söylerken, işletmelerinden ellerinden geldiğince fiyat-hizmet dengesini korumaya çalıştığını belirtti. "Bodrum gerçekten güzel insanların ve güzel işletmelerin olduğu, çok özel bir yer. Bunun galiba farkında değiller" diyen Dengiz, bu sene erken rezervasyonların çok iyi gittiğini ancak sezona yaklaşıldığında rakip destinasyonların fiyat indirmesiyle turistin daha ucuz bölgelere kaydığına dikkat çekti.

'ARTIK LAHMACUN KONUŞMAMALIYIZ'

TÜRSAB BTK Başkanı Mustafa Demir de açıklamasında şunları söyledi:

"Siz bir ürünü almadan önce fiyatını biliyor ve bu fiyatı ödemeye razı oluyorsunuz. Bu ürünü aldıktan sonra fişini paylaşmanız ya görgüsüzlüktür ya reklamdır ya da insanların emeğini boşa harcamaktır. Bodrum'da şu anda 3 bin TL'ye her şey dahil kişi başı otel de var, çok daha pahalısı da var. Haklı olarak basın pahalı olanı haber yapıyor. İnsanlar aldıkları hizmetten memnun ise burada bir sorun olmamalı. Bodrum'da 50 yıllık gelenekler var. Bodrum'daki bu sosyal medya fenomeni arkadaşlar bu 50 yıllık işletmeleri, gizli hazinelerimizi haber yapsınlar. Bodrum bir marka ve bu marka değerinin de dünyada bir karşılılığı var ve insanlar bunu ödemeye razı. Ama rakip destinasyonlar aynı kalitedeki hizmeti daha ucuza verince, turistler ister istemez oraya kayıyor. Bodrum turizminde de rakipler arttı, o sebeple bizim planlamamızda satan ürünü satmaya devam etmemiz gerekiyor. Lahmacun konuşmamalıyız artık. Bizim algıyı Bodrum'un güzelliklerine odaklandırmamız gerekiyor. Biz neyi daha iyi yaparsak rakiplerimizin önüne geçeriz bunu düşünmemiz gerekiyor. Bodrum gibi güzel bir markanın turist çekememesinde de bizim hatalarımız var. Otellerimizin fiyatını indirebilmesi için haksız rekabet olmaması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın acilen otelci ile kısa süreli konaklama yapan işletmelerin rekabetini eşit hale getirmesi gerekiyor."