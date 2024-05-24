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Türk Mutfağı Haftası'nda Ege lezzetleri Viyana'da tanıtıldı

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Türkiye'nin BM Viyana Temsilciliği, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege'ye ait tatları tanıtmak için bir etkinlik düzenledi. Büyükelçi Levent Eler ve eşi Ayten Eler, birçok büyükelçinin katıldığı akşam yemeğinde Ege bölgesine ait lezzetleri sunarken, Sıfır Atık yaklaşımının da önemi vurgulandı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve eşi Ayten Eler, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte Ege'ye ait tatları farklı ülkeden çok sayıda büyükelçinin beğenisine sundu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle her yıl 21-27 Mayıs arasında Türkiye ve tüm dünyada kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin BM Viyana Temsilciliği'nde de bir etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Levent Eler ve eşi Ayşe Eler, BM Viyana Ofisi'ne akredite büyükelçi ve eşlerini Daimi Temsilcilik ikametgahında Ege bölgesine ait çeşitli lezzetlerin hazırlandığı akşam yemeğinde ağırladı.

Bu yılki Türk Mutfağı Haftası için belirlenen Ege bölgesine ait lezzetleri şef Yasin Özkan hazırlarken, Ayşe Eler de misafirlere taze sebze ve zeytinyağının öne çıktığı yemeklere ilişkin bilgi verdi.

Büyükelçi Eler de geçen yıl yıkıcı depremin yaşandığı Hatay kentine ait yemeklerin tanıtıldığını, bu yıl ise sağlıklı, sürdürülebilir ve Akdeniz tipi beslenme tarzını öne çıkaran Ege'ye ait tatların beğeniye sunulduğunu ifade etti.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Sıfır Atık yaklaşımının da önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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