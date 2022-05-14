Blilecik'te Gençlik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi - Haberler

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Bisiklet kullanımının artması ve çevrenin korunması yönünde farkındalığın oluşturulması amacıyla Cumhuriyet Meydanı önünde pedal basmaya başlayan bisikletliler, marşlar eşliğinde belirlenen güzergahta tur attı.

Belediye bünyesinde görevli bisiklet antrenörü Hakan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız gençlerimizi spor ve bisiklet kullanmaya yönlendirmek, bisiklet kullanımının artmasına yönelik farkındalık oluşturmaktır." dedi.

Yavuz, Gençlik Haftası kapsamında doğa yürüyüşleri, konser ve benzeri aktiviteler yapılacağını ifade etti.