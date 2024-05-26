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Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga Şüphelisi Tutuklandı

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Beylikdüzü'nde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından çalışma başlattı. Şüpheli evinde yakalandı ve yapılan aramalarda silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarının ardından çalışma başlattı.

Olay yerinde 3 boş kovan bulan ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli F.M.Ç, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Evdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 16 kök Hint keneviri, 2 kilogram uyuşturucu ile kenevirlerin yetiştirilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adnan Kahveci Beylikdüzü Kavga Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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