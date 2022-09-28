BBP Genel Başkanı Destici'den Millet İttifakı'na 'HDP' eleştirisi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Şimdi diyorlar ya 'HDP'nin olduğu masada olmayız' peki HDP'nin olduğu belediyelerde, binalarda yan yana nasıl aynı daire başkanlıkları yapıyorsunuz, nasıl genel müdürlükleri paylaşıyorsunuz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Şimdi diyorlar ya 'HDP'nin olduğu masada olmayız' peki HDP'nin olduğu belediyelerde, binalarda yan yana nasıl aynı daire başkanlıkları yapıyorsunuz, nasıl genel müdürlükleri paylaşıyorsunuz. Eğer samimiyseniz aynı tavrı orada da koyacaksınız." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan saldırı sonrasında HDP'nin "alçakça bir açıklama" ile konuyu geçiştirmeye çalıştığını belirten Destici, aynı tavrı CHP, İYİ Parti ve 6'lı masada oturan başta siyasi parti genel başkanları olmak üzere, sözcülerinin de "bir an önce dışarıya çıksın ve aktif siyasete dahil olsun" dedikleri Selahattin Demirtaş'tan da duyduklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konunun bir başka detayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2013'te hazırladığı 'dünyanın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye' başlıklı tutuklu gazeteciler raporunun, CHP'nin yörüngesindeki sözüm ona sağ partilerin Türkiye'yi nasıl bir uçuruma sürüklemeye çalıştıklarının bir kez daha ortaya çıkması oldu. CHP'nin söz konusu raporu, gazetecilere terörist muamelesi yaptığı gerekçesiyle Türkiye'yi uluslararası kuruluşlara şikayet ediyordu. O raporda sözde gazetecilerden biri, iki gün önce Mersin'de polisimizi uzun namlulu silahlarla taradı ve çantasındaki bombayı patlattı. Aynı vatan haini CHP'nin gazetecilere terörist muamelesi yapılıyor diye yabancı ülkelere şikayet ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman bir polisini şehit etti.

Herkes aklını başına alsın ve biz Türkiye'de 'gazeteciler tutuklanıyor' ve 'tutuklu gazeteciler raporunu' açıklayan CHP'ye diyoruz ki, eğer sizde biraz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına, birliğine, bütünlüğüne inanç varsa ve şehidimizin ailesine baktığınızda yüzünüz kızaracaksa, milletten özür dileme büyüklüğünü gösterme vasfına sahipseniz, Meclis'te çıkacak, bir basın toplantısı düzenleyecek, 'Biz yanlış yaptık, Türk milletinden ve şehitlerimizin ailesinden özür diliyoruz' diyeceksiniz. Biz bunu bekliyoruz."

"Nerede CHP kazanmışsa orada HDP var"

Mersin Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yapan, önceden BDP Toroslar İlçesi Eş Başkanının da içinde bulunduğu 18 personelin bir süre önce gözaltına alındığını hatırlatan Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"PKK'nın partisi HDP'nin yerel seçimlerde Millet İttifakının CHP'li adayına verdiği desteğin karşılığını ziyadesiyle almış gözüküyor. HDP yerel seçimlerde verdiği desteğin karşılığını Ankara'da da aldı, İstanbul, Mersin, Antalya'da, Adana'da aldı ve İzmir'de aldı ve nerede CHP kazanmışsa orada HDP var. Bir genel müdür CHP'den, bir genel müdür HDP'den, bir genel müdür İYİ Parti'den, bir daire başkanı CHP'den, bir daire başkanı HDP'den, bir daire başkanı İYİ Parti'den. Şimdi diyorlar ya, HDP'nin olduğu masada olmayız, peki HDP'nin olduğu belediyelerde, binalarda yan yana nasıl aynı daire başkanlıkları yapıyorsunuz nasıl genel müdürlükleri paylaşıyorsunuz. Eğer samimiyseniz aynı tavrı orada da koyacaksınız."