Üye Girişi
Haberler

Yabancı uyruklu 2 kardeş, sel sularına kapıldıktan sonra kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanak sonrası sel sularına kapılan yabancı uyruklu 2 kardeş, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kardeşlerden biri kaldırıma çıkarılarak ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer kardeş ise çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık durumları iyi olan çocukların tedbir amaçlı hastanedeki takipleri devam ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanak sonrası sel sularına kapılan yabancı uyruklu 2 kardeş, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi'nde öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak sırasında dışarıda oynayan Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo kardeşler, akıntıya kapılarak sürüklendi ve bu sırada yolda bekleyen otomobilin lastiğine çarptı.

Akıntının etkisiyle aracın altından sürüklenen Nagam Al Salo, bir süre sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaldırıma çıkarılan kız çocuğuna ilk müdahale, yakındaki diş kliniği çalışanları tarafından yapıldı. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kardeşi Seyf Al Salo da çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

AA muhabirinin görüştüğü diş kliniği çalışanı Hakan Özdemir, olayın 3 dakika içerisinde gerçekleştiğini belirtti.

Yağışı görüntüledikleri sırada durumu tesadüfen fark ettiklerini ifade eden Özdemir, "Seli kamerayla çekerken çocukları gördük, bir anda fırladık ve birini erken aldık. Diğerini de 3-4 dakika sonra diğer arkadaşlarla beraber aracın altından çıkardık. Çok şükür iyi. Baygın halde çıkarttık. Arkadaşımız kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulans geldi."

Otomobilin altında kalan kız çocuğuna kalp masajı yapan klinik çalışanı Özlem Şimşek ise şunları kaydetti:

"İçeriden yağmuru izlerken 2 çocuğun sele kapıldığını gördük. Bir araba çıktı, 'herhalde önünde bariyer olmak için duruyor' dedik. Araba onları fark etmemiş, çocukların altından çıktığını gördük. Koştuk, erkek olan çocuğu kucakladım kuru bir yere bıraktım. Diğerine müdahaleye gittim ama arabanın altında selle beraber gelen parçaların altında sıkışmıştı. 7 dakikaya yakın uğraştık. Acaba diğer taraftan çıktı da görmedik mi, diye düşündük. İyi ki bırakmamışız müdahaleyi. Daha sonra çocuğu çıkardılar ama kendinde değildi. Hemen kalp masajı yaptık, kendine getirdik ve ambulansa teslim ettik. Suni teneffüse gerek kalmadı kalp masajı yeterli oldu. 2 kardeşmiş bunlar, sonra hemen anneleri de geldi."

Sağlık durumları iyi

Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılan 4 ve 5 yaşlarındaki iki kardeşe gerekli tetkiklerin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çocukların tedbir amaçlı hastanedeki takipleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yenimahalle Ankara Çocuk Sudan Acil Durum Hava Durumu Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Bakmadan Geçme

Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 24-25 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki!
Şırnak'ta 3 bölge için 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilanı

Şırnak'ta 3 bölge için 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
title