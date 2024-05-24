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Başakşehir'de Hemşehri Derneği Lokaline Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

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Başakşehir Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği lokaline otomatik tabancalarla düzenlenen saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Başakşehir'de hemşehri derneği lokaline düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi'ndeki Başakşehir Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği lokaline otomatik tabancalarla ateş açıldı.

Saldırıda lokaldeki Ahmet G, Yakup A, Muhammet B, Furkan Ö. ve İsmail D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri dernekte detaylı inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir İnceleme Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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